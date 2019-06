Itaalia erakonna Liiga juhi Matteo Salvini plaan moodustada Euroopa Parlamendis uus parempoolne euroskeptiline fraktsioon sai kolmapäeval tagasilöögi, kui Poola valitsuspartei Õigus ja Õiglus (PiS) kinnitas, et nende osalemine uues fraktsioonis on Venemaa-poliitikaga seotud erimeelsuste tõttu välistatud.

Eelmise kuu eurovalimistel Itaalias parima häältesaagi korjanud Salvini on juba pikemat aega koguda kokku liikmesriikide erinevad rahvuskonservatiivsed, paremäärmuslikud ja euroskeptilised jõud, et nende põhjal luua Euroopa Parlamendis uus fraktsioon.

Itaalia Liiga, Põlissoomlaste, Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja Taani Rahvapartei esindajad kutsusid aprillis Milanos rahvuslikke ja euroskeptilisi jõudusid üles alustama pärast valimisi Euroopa Parlamendis koostööd. Eestist on selle algatusega liitumisest teatanud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

Erakonnad, mida kriitikud on nimetanud paremäärmuslikeks või parempopulistlikeks, kuuluvad praeguses Euroopa Parlamendis kolme fraktsiooni.

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsiooni (ENF) kuuluvad Salvini Liiga, Le Peni Prantsuse Rahvuslik Liit, Austria Vabaduspartei ja Hollandi Vabaduspartei.

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) liikmeteks on teiste seas Briti võimuerakond Konservatiivne Partei, Poola valitsuspartei Õigus ja Õiglus (PiS), Taani Rahvapartei, Rootsi Demokraadid ja Põlissoomlased. Nende seast on Salvini liikumisega liitumisest teatanud Taani Rahvapartei ja Põlissoomlased. Seevastu Rootsi Demokraadid on Põlissoomlasi teravalt kritiseerinud "Kremli-sõprade klubiga" liitumise eest.

Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni (EFDD) liikmeteks on aga näiteks Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja Suurbritannia Brexiti Partei (Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endise juhi Nigel Farage'i uus partei - Toim.). Salviniga liitumist kavandab nende seast kindlalt AfD.

Salvini eesmärgiks on olnud soov meelitada endaga liituma ka näiteks Poola võimupartei ja Ungari peaministri Viktor Orbani erakond Fidesz. Viimane kuulub pingelistest suhetest hoolimata endiselt Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni ning sisuliselt välistas Orban Salvini fraktsiooniga liitumise juba eelmisel nädalal. Samas Moskvaga hästi läbi saava Orbani puhul polnud keeldumise põhjuseks Venemaa-temaatika, vaid ilmselt veendumus, et pikas perspektiivis on seotus EPP-ga Ungari võimuparteile kasulikum.

Juba pikemat aega olnud selge, et üheks peamiseks erimeelsuseks uue fraktsiooni võimalike liikmete seas on suhtumine Venemaa poliitikasse. Kui Salvini Liiga, Marine Le Peni Rahvuslik Liit, Austria Vabaduspartei ja AfD on väljendanud väga Kremli-sõbralikke seisukohti, siis mõned Põhjamaade või Ida-Euroopa riikide erakonnad on hoopis Moskva suhtes äärmiselt skeptilised.

Nüüd kinnitas Salviniga liitumisest loobumist PiS-i pikaaegne Jaroslaw Kaczynski.

"Mis puudutab Salvinit, siis meil on probleem sellega, et ta soovib luua fraktsooni jõududega, keda me ei saa aktsepteerida," selgitas erakonnajuht raadiojaama Radio Wnet intervjuus.

"See on grupp nimega Rahvuslik Liikumine, mis kuulub preili Le Penile. Selleks on ka Alternatiiv Saksamaale (AfD)," selgitas ta. "See on miski, millega me ei saa mingil juhul leppida."

PiS võitis äsjastel eurovalimistel Poolale määratud 51 saadikukohast 26 ning jätkab tõenäoliselt ECR-i fraktsioonis.

Suurbritannias eurovalimised võitnud Brexiti Partei juht Nigel Farage teatas kolmapäeval samuti, et erakonna saadikutel pole plaanis Salvini uue fraktsiooniga liituda. Farage otsust ei põhjendanud.

Suurbritannia peaks praeguse kava kohaselt lahkuma Euroopa Liidust käesoleva aasta 31. oktoobriks, kuid Briti eurosaadikutel tuleb oma koht juulis vastu võtta ning tööle asuda.