Aprillis oli keskmine brutokuupalk 1411 eurot, mais 1400 eurot ja juunis 1445 eurot. Esimese kvartaliga võrreldes suurenes brutokuupalk 5,9 protsendi võrra. Keskmise brutokuupalga aastakasv oli 0,5 protsendipunkti võrra aeglasem kui eelmises kvartalis.

Eelmise aasta teises kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1321 eurot, 2017. aasta teises kvartalis 1242 eurot. Tänavu esimeses kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1341 eurot.

Keskmine brutotunnipalk oli teises kvartalis 8,22 eurot, mis on 9 protsenti suurem kui möödunud aasta samas kvartalis.

Reaalpalga kasv oli 4,4 protsenti ja see tõusis võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga tarbijahindade tõusu tõttu aeglasemalt kui keskmine brutokuupalk. Reaalpalga puhul on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju.

Keskmine brutokuupalk oli tegevusalade lõikes kõrgeim info ja side tegevusalal, kus see oli 2390 eurot, finants- ja kindlustustegevuses oli keskmine brutopalk 2296 eurot ning energeetikas 1913 eurot. Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk just muudes teenindavates tegevustes, kus see on seni olnud üks madalamaid nagu organisatsioonide tegevus, kodutarvete parandus, iluteenindus. Brutokuupalk langes aga kahel tegevusalal - põllumajanduses ja kinnisvaraalases tegevuses.

Kõrgeim brutokuupalk oli riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes - 1817 eurot ning välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes - 1685 eurot. Brutokuupalga aastakasv oli kiireim riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes, kus see oli 11,2 protsenti ning kõige aeglasem välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes - 5 protsenti.

Treise kvartali kõrgeim keskmine brutokuupalk oli Harjumaal 1545 eurot ja Tartu maakonnas - 1440 eurot ning madalaim Saare maakonnas, kus see oli 1084 eurot, Valgamaal 1060 eurot ja Hiiumaal 971 eurot. Brutokuupalga aastakasv oli kõige kiirem Põlva, Lääne, Viljandi ja Pärnu maakonnas.

Tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus oli 1900 eurot ja tunnis 12,5 eurot, mis on 6,8 protsenti suurem kui eelmise aasta teises kvartalis.