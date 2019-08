Prantsusmaa nimetas eurovoliniku kandidaadiks endise kaitseministri

Kuigi tegu on nii Macroni liitlase kui ka Euroopa Liidu poliitikat väga hästi tundva kandidaadiga, on tegu riskantse valikuga, sest omal ajal tsentristliku erakonna MoDem ridades Euroopa Parlamendis saadikuks olnuna tabas teda sarnaselt paljude teiste Prantsuse poliitikutega nn libatöökohtade skandaal. Kuigi see oli juhtunud enne Macroni ametiaega, astus Goulard surve tulemusena kaitseministri ametikohalt tagasi. Kahtlustustest pole ta tänaseni täielikult vaba ning seega on võimalik, et teema tõstatub ka Euroopa Parlamendi kuulamisel, kirjutab Politico.

Hiljem tuli Goulard siis juba Macroni erakonna liikmena tagasi poliitikasse ning hetkel on ta Prantsuse keskpanga asejuhiks.

Prantsuse presidendi kantselei põhjendas Goulard'i valimist tema pikaaegse tööga Euroopa Liidus - enne Euroopa Parlamendi liikmeks olemisele oli ta näiteks kunagise Euroopa Komisjoni presidendi Romano Prodi nõunikuks. Lisaks prantsuse ja inglise keelele räägib Goulard vabalt ka saksa ning itaalia keelt. Tõenäoliselt tuleb tema kandidatuurile kasuks ka see, et ta tunneb hästi Saksamaa endist kaitseministrit ja tulevast Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit.

Praeguses Euroopa Komisjonis on prantslastest majandusküsimuste volinik Pierre Moscovici.

Nn libatöökohtade skandaal puudutas paljusid Prantsuse poliitikuid - teiste seas näiteks Marine Le Peni ja François Filloni - kes olid kas Euroopa Parlamendis või Prantsusmaa parlamendis rahvasaadikuks olles maksnud maksumaksja raha nõunikele või abidele, kes reaalsuses neid ülesandeid ei täitnud või tegelesid hoopis erakonna asjadega. Macron ja tema erakond jäid skandaalist suures osas puutumata, sest väga paljud erakonna liikmed polnud nendel aastatel isegi veel aktiivselt poliitikas, kuid endiste tsentristide liitumisel lisandus ka skandaalist puudutatud poliitikuid.