Euroopa Parlament lükkas Macroni eelmise kandidaadi Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu siseturuvoliniku kohale 10. oktoobril tagasi. Selles nähti Prantsuse riigipea jaoks harvaesinevat poliitilist lüüasaamist Euroopa Liidu tasandil.

Élysée palee teatas avalduses, et Macron esitas Euroopa Komisjoni tulevasele presidendile Ursula von Der Leyenile ettepaneku nimetada Breton voliniku kohale, kelle töö katab tööstuspoliitikat, kaitsekulutusi, kõrgtehnoloogia- ja kosmosesektorit.

Avaldusest selgus, et Von der Leyen on Bretoni kandidatuuri juba heaks kiitnud. "Kui me kandidaadi juba esitame, tähendab see, et ta on sobiv," lisati teates.

"Thierry Bretonil on suured oskused valdkondades, mida portfell katab, eriti tööstuse ja kõrgtehnoloogia vallas," teatas Élysée palee, märkides, et endisel majandusministril on tegudemehe maine.

Breton töötas aastatel 2005-2007 president Jacques Chiraci valitsuses majandusministrina ja selles ametis suutis ta läbi viia raskustes France Telecomi erastamise.

Praegu juhib ta rahvusvahelist infotehnoloogiafirmat Atos.

Kui europarlament Bretoni kandidatuuri heaks kiidab, saab ta siseturuvolinikuna tööle asuda 1. detsembril, kuu aega kavandatust hiljem.

Europarlamendi komisjon hääletas septembri lõpus lõpus maha ka Rumeenia ja Ungari volikukandidaadid.