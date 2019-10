Goulard, kellele eelmise nädala kuulamise järel Euroopa Parlamendi tööstuse (ITRE) ja siseturu (IMCO) komisjonide ühisistungil esitati kümneid lisaküsimusi, käis neljapäeval uuesti kuulamisel, misjärel komisjoni koordinaatorid otsustasid rohkem kui kahekolmandikulise enamusega ta tagasi lükata. Samas otsustas hiljem ka komisjonide täiskoosseis. 82 saadikut hääletas Goulard'i vastu, 29 olid poolt ja üks jäi erapooletuks, kirjutas väljaanne Politico.

Saadikute hinnangul ei andnud Goulard piisavalt selgeid vastuseid temaga seotud õigusalastele ja eetikat puudutavatele küsimustele. Kriitika kohaselt ei jäänud saadikud rahule tema vastustega selle kohta, kuidas ta väidetavalt kasutas europarlamendi saadikuna oma assistente sisepoliitilistel eesmärkidel, tema töö asjus USA konsultatsioonifirmas. Samuti tekitas saadikutes küsimusi temale antud portfelli sisu, kuna paljud peavad selle vastutusala liiga laiaks ja ebamääraseks.

Siseturu volinikuks esitatud Goulardile võis lisaks tema isikuga seotud küsimustele saada saatuslikuks ka see, et ta on liberaalide poliitperekonnast, kuna sotsiaaldemokraatide ja Euroopa Rahvapartei kandidaatidest on mõlemast üks volinikukandidaat juba läbi kukutatud. Sotsiaaldemokraatidest ei läbimnud kuulamisi rumeenlanna Rovana Plumb, EPP-st ungarlane László Trócsányi.

Kuna suur osa kriitikast Goulardi suunas pärines Euroopa Rahvapartei (EPP) saadikutelt, peeti seda kättemaksuks Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile, kes kukutas läbi EPP kandidaadi Euroopa Komisjoni juhi kohale, Manfred Weberi.

Samas sotsiaaldemokraatide esindaja Christel Schaldemose kinnitusel ei olnud tegemist kättemaksuga, vaid Goulard'i suhtes jäid üles mitmed küsimused.

Kuna Prantsusmaa, Rumeenia ja Ungari peavad nüüd uued kandidaadid esitama, tähendab see suure tõenäosusega ka viviitust Euroopa Komisjoni uue koosseisu ametisseastumisel ning varasema 1. novembri asemel juhtub see kuu hiljem.