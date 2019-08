"Mulle pakuti konkreetset portfelli ja ma saan öelda, et see on majandusega seotud portfell," ütles Simson pärast kohtumist von der Leyeniga ERR-ile. Samas rõhutas ta, et ei saa midagi täpsemat oma vastutusvaldkonna kohtab öelda, kuna Euroopa Komisjoni uue koosseisu avalikustab von der Leyen. "Paraku sõlmisime kokkuleppe, et ma pean olema rangelt konfidentsiaalne selle portfelli sisu suhtes senimaani, kuni tulevane president Ursula von der Leyen ise kogu komisjoni jaotuse nimeliselt avalikustab," ütles Simson.

Simson on varasemalt ERR-ile öelnud, et sooviks Komisjonis katta mõnda valdkonda, mida ta Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal tollase majandus- ja taristuministrina kureeris. Nendeks oleksid majandusareng, ettevõtlus ja tööstus, teiseks energeetika ja kolmandaks transport.

Komisjoni uue koosseisu ülesehitus järgib Eesti volinikukandidaadi sõnul senist, Jean-Claude Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni struktuuri, kus asepresidendid koordineerisid laiemaid valdkondi, mille all oli mitu konkreetse vastutusvaldkonnaga volinikku. "Ka von der Leyeni Komisjonis jätkub sama struktuur, et on asepresidendid, kes juhivad klastreid, aga kes täpselt need asepresidendid saavad olema, seda ma ei oska kommenteerida," rääkis Simson.

Hinnates kolmapäevase kohtumise atmosfääri, tõdes Simson, et tal on Komisjoni uue presidendiga hea kontakt. "Me jätkasime täpselt sealt, kust eelmine kord pooleli jäi. Ma julgen öelda, et mul on tulevase presidendiga väga hea tööalane teineteisemõistmine. Tegemist on inimesega, kes teab, kuidas meeskonnakaaslasi motiveerida," rääkis Simson.

Eesti volinikukandidaadi sõnul sai ta von der Leyenilt ka praktilisi nõuandeid, kuidas valmistuda eesolevateks kuulamisteks Euroopa Parlamendis ja millistelt tugistruktuuridelt abi küsida.

Simson kohtus von der Leyeniga esimest korda 6. augustil ning nüüd on Komisjoni president alustanud uut ringi volinikukandidaatidega, kus esitab neile oma pakkumise, mis portfelli keegi võiks saada. Meediasse on lekkinud, et Poola kandidaadile pakuti põllumajandusvoliniku kohta.

Varasemalt on teatatud, et von der Leyen avalikustab Euroopa Komisjoni kohtade jaotuse septembri alguses.