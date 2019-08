Tallinnas Narva maanteel ja Russalka ristmiku piirkonna on asfalteerimistööde tõttu alates esmaspäevast, 2. septembrist kuni 9. septembrini liiklus häiritud.

2. septembril ajavahemikus kl 19-23 asfalteeritakse Narva maanteed linnapoolses otsas. Seoses sellega on kaubanduskeskuse "Must luik" eest kuni Russalka esiseni liiklus 2+1 sõidurajal.

Neljapäeva, 5. septembri õhtul alates kella 22st alustatakse liikluse ümberkorraldusega Narva mnt Pronksi ristmiku piirkonnas. Liiklusele avatakse Narva mnt/Pronksi tn ristmikult läbipääs Jõe tänavalt Mere puiesteele ja Lootsi tänavale. Mere puiesteelt avatakse läbipääs Jõe tn kaudu Narva mnt/Pronksi ristmikule ja Lootsi tänavale.

Reedel, 6. septembril asfalteeritakse Narva mnt linnapoolset otsa ajavahemikus kell 10-16, seoses sellega on kaubanduskeskuse "Must luik" eest kuni Russalka esiseni liiklus 1+1 sõidureal. Õhtusel tipptunnil on avatud 2+2 sõidurada.

7.- 8. septembril toimub alates kell 7 hommikul asfalteerimine Russalka ristmikul. Seoses sellega on Russalka ristmikul alates kaubanduskeskuse "Must luik" eest kuni Vana-Pirita teeni liiklus 1+1 sõidureal.

Pühapäeva 8. septembri õhtul kell 22 avatakse sadamast Pikksilma/Reidi ristmiku kaudu väljapääs Russalka ristmikule. Võimalik on sõita Russalka ristmiku kaudu nii Lasnamäele, Piritale kui ka linna.

Esmaspäeval, 9. septembril suletakse hommikuse ja õhtuse tipptunni vahelisel ajal Uus-Sadama ristmik seoses Uus-Sadama tn viimase asfaltkihi asfalteerimisega. Liiklus avatakse õhtuseks tipptunniks.

9. septembri õhtul muutub Uus-Sadama tänav Tuukri tänavast kuni Uus-Sadama 19 ühesuunaliseks suunaga sadamasse. Samuti suletakse Petrooleumi tänav D-terminali sissepääsust alates kuni Tuukri tänavani. Väljapääsud sadamast on Lootsi tänava kaudu ja Pikksilma/Russalka kaudu.

Kõigil liiklejail palutakse järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid.