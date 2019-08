Kümned tuhanded britid avaldavad meelt parlamendi töö peatamise vastu

Protsetijad on kogunenud tosinas linnas üle riigi, nagu Liverpoolis, Manchesteris, Londonis, Glasgows, Birminghamis, Brightonis, Swanseas ja Bristolis, vahendab The Guardian.

Protestidele eelnev nädal on olnud poliitiliselt pinev. Johnsoni vastased püüavad tema sammu kohtus tühistada ja parlamendiopositsioon kavandab seadust, mis keelaks Euroopa Liidust leppeta lahkumise.

Tuhanded meeleavaldajad tulid erinevates linnades välja loosungi all #StopTheCoup (peatage riigipööre), korraldajate sõnul on osalejaid sadu tuhandeid.

"Segadused on ainus mõjutusvahend, millele protestijad saavad toetuda," ütles väljaastumise korraldaja Michael Chessum rühmitusest Another Europe is Possible.

Me peame sundima valitsust kurssi muutma, lisas ta.

Opositsioonilise Tööparteiga lähedalt seotud vasakpoolne gupp Momentum kutsus oma poolehoidjaid sildu hõivama ja tänavaid blokeerima.

Keskne meeleavaldus leidis aset Londonis Johnsoni Downing Streeti ametiresidentsi ees, kus osalejad EL-i lippude all puhusid vilesid, tagusid trumme ja skandeerisid "Häbi, Boris Johnson!".

Lisaks kanti käsitsi maalitud plakateid kirjadega, nagu "Kaitske demokraatiat: seiske vastu parlamendi seiskamisele!" ja "Ärka, Ühendkuningriik!" või "Tere tulemast Saksamaale 1933".

"Otsus, mis saab Brexitist, ei peaks olema Johnsoni teha," lausus 71-aastane Bernard Hurley. "Ta võttis parlamendilt otsustusõiguse, mis on ebademokraatlik."