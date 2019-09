Suurbritannias käivitus 100 miljoni naelane Brexiti teavituskampaania

Kampaaniaga saab tutvuda valitsuse kodulehel gov.uk/brexit, edastab BBC. Lähipäevil saavad avalikuks väli- ja sotsiaalmeediareklaamid, samuti paisatakse teavitus televisiooni. Leppeta Euroopa Liidust lahkumise ettevalmistuste eest vastutav minister Michael Gove sõnas, et kampaaniaga ärgitatakse avalikkust vastutustundlikkusele.

Samuti on selle eesmärk teavitada inimesi, mida nad 31. oktoobri tähtaja lähenedes vajadusel tegema peaksid. Näiteks on kampaania suunatud Briti kodanikele, kes plaanivad Euroopasse reisida ja ettevõtetele, kes ekspordivad oma toodangut Euroopa Liitu.

Poliitkampaaniatele keskenduva blogi autor Benedict Pringle kommenteeris BBC-le, et kui väide kampaaniakulust tõele vastab, siis on see ligi kaks korda suurem summa, kui riiklik lotofirma aastas oma kampaaniatele kulutab.