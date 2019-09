Bahovski: Briti valimised võivad toimuda hoopis pärast leppeta Brexitit

Ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski sõnul võib juhtuda, et erakorralised valimised toimuvad Ühendkuningriigis alles pärast seda, kui riik on Euroopa Liidust leppeta lahkunud.

Bahovski nentis "Aktuaalse kaamera" stuudios, et hetkel on endiselt väga tõenäoline, et Ühendkuningriik lahkub 31. oktoobril Euroopa Liidust, sest peaminister Boris Johnsonil on võimalik teha mitu vastukäiku leppeta lahkumise kriitikutele.

"Tegelikult see 14. oktoober, kuupäev, mis on välja käidud valimiste toimumise ajaks... see võib ka muutuda. Valimised võidakse korraldada, aga pärast 31. oktoobrit," selgitas ta ja märkis, et peaminister ei pea uusi valimisi välja kuulutades kuulutama välja ka valimiste kuupäeva. "Nii et britid võivad välja marssida Euroopa Liidust ilma leppeta ja alles pärast seda toimuvad valimised."

"Praegu on küsitlustes konservatiividel suur edu ja sealt punktist, kui Boris Johnson sai peaministriks, aga meenutada tasub 2017. aastat, kui Theresa May lootes siis samamoodi sellisele suurele küsitlusedule kuulutas välja valimised, aga need valimised ei lõppenud konservatiividele sellise suure võiduga, vaid nad pidid [parlamendienamuse kaotamist" võtma kampa Põhja-Iirimaa unionistid. See võib ka praegu juhtuda," jätkas Bahovski võimalikku valimistulemust prognoosides.