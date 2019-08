Hukkunu oli 19-aastane mees.

Politseil õnnestus sündmuskohal Villeurbanne'i linnas pidada kinni noaga relvastatud kahtlustatav. Meedias on räägitud ka teisest kahtlustatavast, keda politsei taga otsib, kuid osa allikate sõnul ei pea see versioon paika.

Kahtlustatav 33-aastane afgaanist asüülitaotleja, kes ei ole varasemast politseile tuttav.

Juhtunu motiiv pole hetkel veel ametlikku kinnitust saanud. Riiklik terrorismivastane politsei teatas, et olukorda analüüsitakse, kuid operatsiooni juhib endiselt kohalik politsei. Politsei pole terrorismimotiivi kinnitanud.

Sündmuskohale saabunud Lyoni linnapea Gérard Collomb, kes veel eelmisel aastal töötas Prantsusmaa siseministrina, selgitas ajakirjanikele, et varem meedias mainitud massikaklusega polnud tegu, sest kahtlustatav olevat rünnanud bussi ootavaid inimesi.

Mõned väljaanded on oma allikatele viidates teatanud, et kahtlustatava näol on tegu Afganistanist pärit mehega, kuid teiste allikate kohaselt olevat ta juba andnud vähemalt enda kohta vähemalt kolm erinevat identiteeti ning mingeid dokumente tal kaasas ei olnud. Samuti polevat mees midagi öelnud oma motiivi kohta.

Rünnaku tõttu suleti Villeurbanne`is mitu metroojaama.

Mullu mais plahvatas Lyoni kesklinnas pagaripoe ees pakipomm, vigastades kergelt 14 inimest. Teo tunnistas üles radikaliseerunud noor alžeerlane, kes peeti kinni kolm päeva hiljem.