Prantsusmaa edelaosas avas mošeed rünnanud 84-aastane paremäärmuslane esmaspäeval tule kahe 70. eluaastates mehe pihta, kes võimude andmeil said raskelt haavata.

Endine parempopulistiku erakonna kandidaat ründas Bayonne'is mošeed ajal, kui 74- ja 78-aastane mees valmistasid seda ette pärastlõunaseks palvuseks, ütles linnapea Jean-Rene Etchegaray.

"Mees sõitis autoga hoone juurde ja heitis selle ukse vastu süüteseadme," ütles meer. "Kaks meest tulid seepeale välja ning ta tulistas neid, tabades ühte kaela ning teist rindu ja käsivarde. Seejärel ta põgenes."

Ohvrid viidi raskete vigastustega lähedalasuvasse haiglasse ning arvatav tulistaja peeti hiljem tema kodulinnas Saint-Martin-de-Seignanxis, mis asub populaarsest turismisihtkohast Bayonne'ist 16 kilomeetri kaugusel.

Võimud sulgesid vahejuhtumi uurimise ajaks mošee.

Juurdlusele lähedalseisva allika sõnul oli tulistaja Claude Sinke, kes oma teo ka juba üles tunnistas. Mees oli ühtlasi süüdanud mošee lähedal seisnud auto.

Sinke kandideeris ametliku nimekirja kohaselt 2015. aasta kohalikel valimistel Marine Le Peni Rahvusrinde ridades.

Intsident toimus vaid mõni tund pärast seda, kui president Emmanuel Macron ärgitas Prantsusmaa islamiusulisi võitlema rohkem separatismi vastu. Avalduse tingis hiljutine islamiäärmuslaseks osutunud politseiniku noarünnak, milles sai surma neli korrakaitsjat.

Macron mõistis esmaspäeva õhtul oma Twitteri postituses Bayonne'i rünnaku hukka. "Vabariik ei hakka kunagi vihkamist sallima. Toimepanijate karistamiseks ja meie moslemitest kaasmaalaste kaitsmiseks tehakse kõik vajalik," kirjutas president.

Tegu taunis ka Le Pen, nimetades seda "kirjeldamatuks". "See on absoluutselt vastuolus meie liikumise väärtustega," märkis Rahvusliidu juht, lisades, et mees enam erakonda ei kuulu.

Macron kutsus moslemeid võitlema "islami separatismi" vastu

Macron kutsus esmaspäeval riigi moslemikogukonda võitlusse "islami separatismi" vastu ja võttis jõuliselt sõna äärmusislami taunimiseks.

Tsentrist Macron, kelle pearivaal on paremäärmuslaste juht Marine Le Pen, on üritanud pärast 3. oktoobri rünnakut Pariisi politsei peakorteris rõhutada, et suhtub tõsiselt islamiäärmusluse mahasurumisse.

President ütles esmaspäevases usutluses raadiojaamale RTL, et kavatseb koos moslemikogukonna juhtidega võidelda "moslemite separatismi ja vastuseisu vastu lõimumisele".

"Vastab tõele, et meie vabariigi mõnes paigas on juurdumas teatud separatism, teisisõnu soovimatus mitte elada koos ja mitte olla vabariigis. Seda tehakse ühe religiooni, islami nimel," ütles Macron.