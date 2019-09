AfD ei saavutanud Brandenburgis ja Saksimaal ennustatud edu

Saksimaal võitis Kristlik-Demokraatlik Liit rohkem kui 32 protsendiga häältesaagist, Brandenburgis Sotsiaaldemokraatlik Partei 26,2 protsendiga. Sellest hoolimata on valimistulemus liidukantsler Angela Merkeli sõnul kahekordne kõrvakiil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alternatiiv Saksamaale saavutas väga hea tulemuse, rohkem kui kahekordistades oma häälesaaki möödunud kohalike valimistega võrreldes mõlemal liidumaal. Siiski jäi parempopulistide tulemus samasse suurusjärku tunamulluste bundestagivalimiste omaga.

See vähendab ka mõneti ohtu, et oma viimase aja viletsas esinemises pettunud sotsiaaldemokraadid praegusest valitsusliidust kristlike demokraatidega lahkuvad.

Kristlike demokraatide parteijuhi Annegret Kramp-Karrenbaueri sõnul oli valimistulemust neil raske alla neelata, kuid sellest hoolimata kavatsevad kristlikud demokraadid jätkata avatud, sõbraliku ja edasivaatliku Saksimaa ülesehitamist.

"Me teeme poliitikat kõigi valijate jaoks, ükskõik, kas nad hääletasid meie poolt või mitte. Küsimus aga oli, kas me moodustame Alternatiiviga Saksamaale koalitsiooni ja vaat selle lükkan ma kindlalt tagasi," rääkis Kramp-Karrenbauer.

Sotsiaaldemokraatide juhid Berliinis võtavad valimistulemusest õppida eeskätt seda, et valijad ootavad neilt praktilisi lahendusi, mitte head läbisaamist koalitsioonipartneriga. Seepärast lubavad sotsiaaldemokraadid nüüd agaramalt läbi suruda kodanikupalka, mille vastu on kristlikud demokraadid.

Ka poliitikavaatlejate hinnangul näitab AfD edu, et tavakodanikud tunnevad ennast tõrjutuna. Eriti just riigi lääneosast tüki vaesemal Ida-Saksamaal.

"On laialtlevinud arusaam, et inimene on jäetud üksi, et teda toetav taristu on olematuks kärbitud. Ka see tugevdab taolist poliitilist rahulolematust," ütles Halle Ülikooli poliitikaprofessor Everhard Holtmann.

Euroopalikke üldiseid trende näitas neil valimistel aga tõik, et parempopulistide kõrval õnnestus oma tulemust möödunud valimistega võrreldes oluliselt parandada rohelistel.