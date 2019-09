Kohtud arutasid kahte kaasust. Esimeses tahtis prokuratuur võtta Jelena ja Pjotr Homskihhilt vanemlikud õigused, sest nad võtsid oma kolmekuuse imiku ja kolmeaastase tütre 3. augustil opositsiooni meeleavaldusele kaasa.

Teises kaasuses tahtis prokuratuur võtta vanemlikud õigused ka Olga ja Dmitri Prokazovilt, kes võtsid 27. juulil loata meeleavaldusele kaasa oma üheaastase poja.

Mõlemal puhul jätsid kohtud taotluse rahuldamata, kuid väljastasid hoiatuse.

"Nad ei võta meilt meie lapsi," ütles Pjotr Homskihh ajakirjanikele pärast kohtuistungit Moskva Nikulinski rajoonikohtus. Samas manitses kohus hoiatuses teda ja tema abikaasat "muutma oma käitumist".

Paari advokaat Tatjana Sustina lubas hoiatuse vaidlustada. "Sisuliselt keelati neil meeleavaldustel osalemine koos oma lastega," lausus ta.

Advokaadi sõnul tähendab otsus, et kui nad peaksid mõne opositsiooni meeleavalduse lähedale sattuma, siis võivad nad oma lastest ikkagi ilma jäänud.

Paaril on kolmaski laps, kuid teda nad meeleavaldusele ei võtnud ning prokuratuur tema vastu huvi ka ei tundnud.

Teise paari, Prokazovite kaasusele pani punkti Moskva Lefortovo kohus.

"Kohtunik keeldus täielikult hagi rahuldamast. Prokazovid said ühtlasi hoiatuse," ütles advokaat Maksim Paškov esmaspäeval. Ka tema lubas hoiatuse vaidlustada, kuigi selle täpset sisu ta ei teadnud.

Kuivõrd kõneks olid alaealise huvid ja õigused, oli istung kinnine. Prokazovite kaitse taotles ühtlasi ürituse videosalvestiste ekspertiisi, kuid kohus ei rahuldanud taotlust.

"Meil ei ole esialgu otsuse täisteksti, kui selle saame, teame, mille eest hoiatati," täpsustas Paškov.

Prokuratuuri sõnul andsid Prokazovid 27. juulil ea tõttu abitus seisundis oleva lapse kolmandale isikule, mis seadis poisi elu ja tervise ohtu. Prokuratuuri väitel kuritarvitas abielupaar last ära kasutades oma vanemlikke õigusi lapse õiguste kahjuks.

Prokazovid väidavad, et nad ei osalenud meeleavaldusel, vaid juhtusid lähikonnas jalutama ning laps anti sugulase, tema ema nõo Sergei Fomini kätte. Fomin on praegu meeleavaldustes osalemise eest vahi all.

Paškovi sõnutsi ei saa paarile meeleavalduses osalemise etteheidet teha, sest nad ei osalenud seal.

Pealinna tänavatel on viimastel nädalatel meelt avaldamas käinud kümned tuhanded inimesed, sest võimud ei taha lubada opositsiooni liikmetel kandideerida pühapäeval toimuvatel Moskva linnavolikogu valimistel.

Võimud surub proteste maha jõuga. Lisaks ähvardab üle kümmet inimest süüdistus "massirahutustes" osalemise ning politsei ründamise eest. Opositsioon süüdistab Kremlit poliitilises terroris.