SA Tallinna Koolitervishoid juhatuse liige Valentina Hazinskaja rääkis ERR-ile, et emakakaelavähi vastane vaktsiin tehakse nii noorelt seepärast, et kõige tõhusam on kaitse siis, kui inimesel ei ole veel kokkupuudet viirusega olnud.

Eestis alustati selle haiguse vastu vaktsineerimist eelmisel aastal ja kui mõnes riigis vaktsineeritakse nii tüdrukuid kui poisse, siis meil on riik otsustanud seda võimalust pakkuda ainult tüdrukutele.

"Esialgu oli kaks aastat lubatud sihtrühmaks 12-, 13- ja 14-aastased, aga alates järgmise aasta 1. jaanuarist saab tasuta vaktsineerida ainult 12-aastaseid tüdrukuid," sõnas Hazinskaja, kelle sõnul on otsuse taga ilmselt majanduslikud põhjused.

Need, kes jõuavad veel sel aastal esimese vaktsiinidoosi ära teha, kuid on järgmise doosi ajaks tuleval aastal juba üle 12-aastased, saavad ka teise doosi tasuta.

Hazinskaja märkis, et pakutavast võimalusest tasub kinni haarata, sest omal kulul vaktsineerida on üsna kallis. Kui 12-, 13- ja 14-aastastele on vaja teha kaks doosi, siis alates 15. eluaastast juba kolm doosi vaktsiini, kuid üks doos maksab sõltuvalt apteegist 130-135 eurot.

"Mina vaktsineerisin oma lapselapse mõni aasta tagasi raha eest, sest me siiski otsustasime, et tervis on kallim kui raha," rääkis koolitervishoiu eestkõneleja.

Ta märkis, et HPV-l on sadakond tüüpi. Vahel suudab organism ka ise viirusest jagu saada, kuid alati see ei õnnestu ning see sõltub ka viirusetüübist, sest osa neist on kahjulikumad ja osa toovad vähem kahju.

Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki Euroopa kõrgeim. Enne alaealiste vaktsineerimist peavad lapsevanemad selleks kirjaliku nõusoleku andma. Hazinskaja rääkis, et vaktsiinivastaste propaganda on selle vaktsiini puhul olnud üsna suur, kuid enamik inimesi suhtuvad siiski rahumeelselt ja realistlikult.



Vaktsineerimisskeem koosneb alla 15-aastastele kahest vaktsiinidoosist, mille vahele peab jääma kuus kuni 13 kuud. Need lapsevanemad, kelle tütred on vanuses 13-14, peaksid oma nõusoleku kooliõele andma kindlasti võimalikult ruttu, et vaktsineerida saaks veel enne jõuluvaheaja algust.

HPV-vaktsiin on parim teaduslikult tõestatud viis kaitsta tütarlapsi HPV ja sellest põhjustatud vähi eest. Alates 2018. aasta algusest on riikliku immuniseerimiskava raames Tallinna Koolitervishoiu kooliõed vaktsineerinud 60 protsenti 2003.-2005. aastal sündinud tütarlastest. Paraku ei andnud umbes kolmandik vanematest luba laste vähivastaseks vaktsineerimiseks.

2006. aastal sündinud tütarlastest oli aasta alguse seisuga vaktsineeritud 45 protsenti.

SA Tallinna Koolitervishoid on Eesti suurim kooliõdesid ühendav organisatsioon, kus töötab ligi 80 kooliõde.