Torupilli asumisse kerkiva kireva hoone arhitekt: käsitleme maja kui kunstiteost

Tallinnas Kadrioru servas Torupilli asumis on valmimas arhitektide Vilen Künnapu ja Ain Padriku projekteeritud üheksakorruseline hoone, mis äratab tähelepanu omapärase värvikombinatsiooni ja tavatute vormidega. Künnapu sõnul käsitlevad nad maja nagu kunstiteost ja on tore, kui see emotsioone tekitab.

Tallinnasse Torupilli asumisse kerkiva hoone üle käivad sotsiaalmeedias kirglikud vaidlused, sest maja välislahenduses kasutatakse tavatult erksaid värve ning erikujulisi aknaid.

Kadrioru seltsi ja Arhitektuuripolitsei grupis leidub neid, kes nimetavad arendajalt Kadrioru Plaza nime saanud uusehitist õudseks, labaseks, jõledaks, infantiilseks ja legomaja meenutavaks. Teised jälle ütlevad, et hoone on värske, lõbus, uhke ja teeb tuju rõõmsaks.

Vilen Künnapu ütles ERR-ile, et nende firma tööd tekitavadki alati emotsioone ja nii on see olnud läbi aegade.

"Me käsitleme maja nagu kunstiteost, kus on alati oma kunstilised kaalutlused, iseloom. See tuli siis niimoodi välja," rääkis arhitekt. "Linnades on mingid kohad nagu plasma, siis tuleb jälle aktsent. See oleks nagu aktsent seal, kus juba algab Lasnamägi ja lõpeb Kadriorg, mitmed asjad lõppevad seal, ka kesklinn. Ta on seal kuidagimoodi sõlmpunkti keskel."

Värvivaliku kohta märkis Künnapu, et kunstis luuaksegi värviga meeleolusid. Asjaolu, et uus maja inimestes ohtralt emotsioone tekitab, on tema hinnangul tore - peaasi, et räägitakse ja et erutab.

"Tihtipeale neile, kes on algul kõige vihasemad, hakkab see lõpuks kõige rohkem meeldima. Nii see käibki," lausus arhitekt.

Samas rõhutas ta, et praegu on veel vara maja üle otsustada, sest see pole veel sugugi valmis - puudu on tornid, alla tulevad suured värvipinnad, nurgad, rõdudeesised barjäärid, seega on asi alles poolik.

Arendajat ei olnud Künnapu sõnul keeruline veenda tavatut lahendust kasutama. "Ega seal polnudki väga vaja veenda, nad ise otsisid ja tahtsid, et me teeksime. Huvitavat saab ka maha müüa, vahel vaat et pareminigi. Seda tavalist on ju nii palju, lõpmatult," tõdes ta.

Arhitekt lisas, et nad on kriitikaga harjunud, sest Tallinnas on teisigi nende loodud ja vaidlusi tekitanud objekte, näiteks Radissoni hotell, Viru keskus, Kolme Torni maja, Metodisti kirik.

Kadrioru Plazasse tulevad nii eluruumid kui äripinnad ning kahekorruseline maa-alune parkla. Arendaja kodulehe andmetel peaks hoone valmima tänavu sügisel.