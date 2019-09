Nordica juhatuse liige Kristi Ojakäär lahkub lennufirmast

"Tulin Nordicasse väga pingelisel ajal ja minu peamiseks ülesandeks oli tagada finantsiliselt parim lahendus ettevõtte ärisuuna muutuste toetamiseks. Usun, et see eesmärk sai täidetud ja kuna Nordica peatab lennud Tallinnast oktoobri lõpus, kahaneb märkimisväärselt ka minu rolli koormus. Seetõttu on uue väljakutse vastuvõtmiseks väga sobiv hetk," ütles Ojakäär pressiteate vahendusel.

Nordica on varasemalt teatanud, et peatab alates 26. oktoobrist lennud Tallinnast ja keskendub tellimuslendude ja riiklike hangete täitmisele nii Skandinaavias kui ka Põhja-Euroopas laiemalt.

Nordica uus juht Erki Urva lisas, et Kristi Ojakääru töö finantsjuhina on olnud lennufirmas väga pingeline, kuid oluline on, et selle töö tulemusel on loodud alus muutunud ärisuunal jätkusuutlikult tegutsemiseks.

Otsuse uue finantsjuhi ja juhatuse liikme vajaduse osas teeb Nordica juhtkond hilissügisel. Erki Urva sõnul on Tallinna liinivõrgus lendude peatamine ettevõtte jaoks suur muudatus ja see otsus nõuab ka organisatsiooni ümberstruktureerimist.

"Täna on liialt vara öelda kas ja kui siis milliste oskustega inimest me finantsosakonda või juhatusse vajame. Laual on mitmed variandid mille vahel valida, kuid soovin otsuse tegemiseks aega. Ennekõike vajame ettevõttele uues olukorras pikaajalisema vaate loomist," teatas Urva.

Kristi Ojakäär töötas Nordica juhatuse liikme ja finantsjuhina alates 1. veebruarist, ta valiti sellesse ametisse avaliku konkursiga. Enne seda on ta töötanud Olympic Entertainment Group AS-i finantsjuhina ja Microsoft Eesti Baltikumi finantsjuhina.

Nordica juhtkonnas on tänavu toimunud mitmeid vahetusi. Mullu juulis Nordica tegevjuhi kohale asunud Hannes Saarpuu lahkus ametist mais. Nordica uueks juhiks valiti Gunnar Kobin, kes pidi alustama tööd 1. septembril, kuid ootamatult loobus sellest. Nii tuli ettevõtte nõukogul leida uus juht, kelleks sai Erki Urva.

Nordica on Eesti rahvuslik lennufirma. Nordic Aviation Group AS (Nordica) asutati valitsuse otsusega 25. septembril 2015. Nordic Aviation Group kuulub 100 protsenti Eesti riigile ning tegeleb kommertslendude organiseerimisega. Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele tütarettevõtted Regional Jet OÜ ja Nordic Aviation Advisory OÜ.