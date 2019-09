Kuressaare haiglas saab alates kolmapäevast kõrgharidusega õe kutset omandada. Haiglajuhi pani selle nimel tegutsema inimliku kadedusepisikuga nakatumine viis aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kui ma nägin "Aktuaalses kaameras" klippi Pärnu haiglas analoogilisest avaaktusest, siis see ikka puudutas emotsionaalselt. Ja loomulikult on ka Kuressaare haiglal omad väikesed egoistlikud huvid kogu selle asjaga ja selle nimi on õenduslik järelekasv," ütles Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli.

Huvi Saaremaal meditsiini õppida oli suur. Soovijaid oli 90, kuid õppima pääses neist 30.



"See on eriala, mis on pikalt huvi pakkunud. Ja kui nüüd võimaus koju kätte tuuakse, siis oleks patt seda mitte kasutada," põhjendas õppima asumist meditsiinitudeng Sergei Latkin.

Ka tudeng Sirli Tamm ütles, et on väiksest peale tahtnud meditsiini õppida ja kui selline võimalus Kuressaarde tuli, teadis ta, et tuleb tegutseda.



Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli jaoks pole Kuressaare filiaali loomine aga midagi erilist, sest lisaks Tallinnale õpetavad nad kõrgtsemel meditsiiniteadmisi ka Pärnus, Kohtla Järvel ja nüüd siis ka Kuressaares.



"Meil on õpe nii nagu Kohtla-Järvel, Pärnus ja nii saab olema ka Kuressaares. Õppekava ainete järgi vaadatakse, milliseid aineid võivad õpetada kohapealsed arstid ja õed ja milliseid aineid saavad ainult õpetada tervishoiu kõrgkooli õppejõud," rääkis tervishoiu kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Kuressaares kõrgharidusega õeks õppima asunud 30 tudengist on viis meesterahvad. Ja selles ametis nimi meest ei riku - Ernitsa sõnul on kõik noormehed sellega leppinud, et nende ametinimetuseks saab õde.