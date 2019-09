Valitsus loobus Simsoni Brüsselisse vahevolinikuks saatmisest

6. juunil otsustas valitsus esitada Kadri Simsoni Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu liikme kandidaadiks ning juhul, kui komisjoni praeguses koosseisus vabaneb Eestist nimetatud liikme koht, siis ka sellele kohale komisjoni liikme kandidaadiks.

Kuna kandidaadi ametisse nimetamine komisjoni praegusesse koosseisu on viibinud ja ametis oleva komisjoni koosseisu volituste lõpuni on jäänud väga vähe aega, siis tegi peaminister Jüri Ratas ettepaneku mitte pidada vajalikuks Euroopa Komisjoni praeguses koosseisus Eestist nimetatava liikme ametikoha täitmist.

Kuna Euroopa Parlamendi ajakava ei võimaldanud juulis läbi viia Kadri Simsoni kuulamist, on tema nimetamine komisjoni praeguse koosseisu liikmeks viibinud ja praktikas saaks ta praeguse Euroopa Komisjoni liikmena ametis olla vaid mõne nädala.

Tänaseks on selge, et suure tõenäosusega astub komisjoni uus koosseis ametisse 1. novembril Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi toetuse saanud komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen on lõpetamas läbirääkimisi liikmesriikide esitatud kandidaatidega komisjoni liikmete ametikohtadele ning teeb peagi teatavaks uue komisjoni koosseisu ja struktuuri. Kadri Simsonile on neil läbirääkimistel pakutud majandusvaldkonna portfelli, on spekuleeritud energiavoliniku ning rahvusvahelise arengukoostöö voliniku kohtadega.

Septembris hindab uue komisjoni koosseisu liikme kandidaatide sobivust Euroopa Parlament ja kiidab komisjoni koosseisu heaks ühtse nimekirjana. Seejärel nimetab komisjoni ametisse Euroopa Ülemkogu.

Väljaande Politico andmetel on Euroopa parlamendis kasvav pahameel lühiajalise vahevoliniku nimetamiseks Jean-Claude Junkckeri lõpetavasse komisjoni. Vahevolinike mittenimetamise põhjusena tõi parlamendi eelarve kontrolli komisjoni esimees Monika Hohlmeier välja maksumaksjate rahakoti kaitsmise.

Ratas: Simson saab uues komisjonis kaaluka portfelli

Peaminister Jüri Ratase sõnul saab Eesti Ursula von der Leyeni poolt juhitavas järgmise Euroopa Komisjoni koosseisus kaaluka portfelli ning seetõttu on vaja, et kandidaat saaks keskenduda selle ettevalmistustele. "Juunis oli tõenäoline, et komisjoni uus koosseis ei pruugi ametisse astuda ettenähtud ajal ning seega tegime toona ettepaneku esitada Eesti kandidaat ka ametisoleva komisjoni koosseisu. Tänaseks on selge, et suure tõenäosusega astub komisjoni uus koosseis ametisse õigel ajal. Samuti pole Euroopa Parlamendi ajakava suve jooksul võimaldanud läbi viia Kadri Simsoni kuulamist. Seetõttu on tema asumine praeguse koosseisu liikmeks viibinud ning järelejäänud aega on mõistlikum kasutada uue komisjoni koosseisu tööks valmistumiseks," sõnas Ratas.

Peaminister Ratas edastab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigile Soomele kirja, milles informeerib valitsuse otsusest ning väljendab Eesti nõusolekut, et Jean-Claude Junckeri poolt juhitud Euroopa Komisjoni volinike koosseis on oma volituste lõpuni väiksem kui liikmesriikide arv.

Järgmise Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat Ursula von der Leyen kavatseb avalikustada uue komisjoni koosseisu ja struktuuri teisipäeval. Siis saab avalikuks ka Eesti voliniku kandidaadi portfell.