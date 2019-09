Von der Leyeni juhitav Euroopa Komisjon on Junckeri omast kogenum

Europa Komisjoni uue presidendi Ursula von der Leyeni juhitav volinike koosseis on sooliselt paremini tasakaalus, kuid vanem ja kogenum kui oktoobris töö lõpetav Jean-Claude Junckeri juhitud Komisjon.

Kui Junckeri Komisjonis oli tööd alustades 19 meest ja üheksa naist, siis von der Leyeni Komisjoni on 14 meest ja 13 naist, kirjutab väljaanne Politico. Volinikke on ühe võrra vähem, kuna Euroopa Liidust lahkuda otsustanud Ühendkuningriik ei ole oma esindajat nimetanud.

Uue Euroopa Komisjoni volinike keskmie vanus on aga kõrgem kui eelmisel koosseisul tööd alsutades - vastavalt 55,9 aastat praegu ja 53,4 aastat Junckeri Komisjonil viis aastat tagasi.

Von der Leyeni Komisjonis hulgas on varasemaid volinikke kaheksa, Junckeril oli selliseid kuus. Uude Komisjoni hakkab kuuluma 11 varasemalt Euroopa Parlamendi saadikuna töötanud poliitikut, Junckeri Komisjonis oli selliseid kaheksa. Samas oli Junćkeri alluvuses neli endist peaministrit, von der Leyenil on ekspeaministreid kaks. Endisi ministreid on mõlemas Komisjoni koosseisus 20.

Von der Leyeni Komisjoni poliitiline koosseis on aga laiapõhjalisem - selles on 10 sotsiaaldemokraati, üheksa Euroopa Rahvapartei (EPP) poliitilisse perekonda kuuluvat poliitikut, kuus liberaali, üks roheline ja üks Euroopa Konservatiivide ja Reformistide poliitilise perekonna poliitik. Junckeri volinikest 14 olid EPP-st, kaheksa sotsiaaldemokraati, viis liberaali ja üks Euroopa Konservatiivide ja Reformistide poliitik.

Von der Leyen avalikustab Euroopa Komisjoni uues koosseisu portfellide jaotuse teisipäeval kell 13 Eesti aja järgi.