Asepresidendid vastutavad poliitilistes suunistes seatud tähtsaimate prioriteetide eest. Nad juhivad tööd kõige olulisemates üldistes küsimustes, nagu Euroopa roheline kokkulepe, digiajastu nõudmistele vastav Euroopa, inimeste hüvanguks toimiv majandus, euroopaliku eluviisi kaitse, Euroopa positsiooni tugevdamine maailmas ja uue hoo andmine Euroopa demokraatiale. Kolmel juhtival asepresidendil on kaksikroll: nad on nii volinikud kui ka asepresidendid, kellest igaühe vastutusalas on üks ametisseastuva presidendi tegevuskava kolmest peamisest eesmärgist, teatas Europa Komisjoni pressiteenistus.

Von der Leyen ütles, et ametikohti jagades lähtus ta nii poliitilisest kui ka geograafilisest tasakaalust.

Tööd lõpetavas Jean-Claude Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni oli kuus asepresidenti, kelle seas oli ka esimene asepresident Frans Timmermansi isikus ning välispoliitikjuht Federica Mogherini.

Juhtivad asepresidendid on Timmermans, Vestager, Dombrovskis

Juhtiv asepresident Frans Timmermans Hollandist hakkab koordineerima Euroopa rohelise kokkuleppe alast tööd. Samuti hakkab ta juhtima kliimameetmete poliitikat, milles teda toetab kliimameetmete peadirektoraat. "Ma soovin, et Euroopa rohelisest kokkuleppest saaks Euroopa tunnusmärk. Kokkuleppe aluseks on meie eesmärk saada esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. See on pikas perspektiivis ka majanduslikust vaatenurgast vältimatu: need, kes tegutsevad esimesena ja kõige kiiremini, saavad ühtlasi kasutada ökoloogilise üleminekuga kaasnevaid võimalusi. Ma soovin, et Euroopa oleks eestvedaja. Ma soovin, et Euroopa ekspordiks teadmisi, tehnoloogiat ja parimaid tavasid," ütles von der Leyen.

Juhtiv asepresident Margrethe Vestager Taanist hakkab koordineerima digiajastu nõudmistele vastava Euroopa tegevuskava. Ühtlasi saab temast konkurentsivolinik, keda toetab konkurentsi peadirektoraat. "Digitaliseerumisel on meie elule, tööle ja suhtlusele tohutu mõju. Mõnes valdkonnas tuleb Euroopal teistele järele jõuda, näiteks "ettevõtjalt tarbijale" ärimudeli kohaldamisel, samas kui teistes valdkondades, näiteks ettevõtjatevahelistes tehingutes, oleme esirinnas. Me peame viima oma ühtse turu digitaalajastuga kooskõlla, kasutama ära kõik tehisintellekti ja suurandmete pakutavad võimalused, parandama küberturvalisust ja tegema jõupingutusi tehnoloogilise sõltumatuse saavutamiseks," kommenteeris von der Leyen.

Juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis Lätist hakkab koordineerima inimeste hüvanguks toimivat majandust ning temast saab finantsteenuste volinik. Teda hakkab toetama finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude peadirektoraat. "Meil on ainulaadne sotsiaalne turumajandus, mis on meie heaolu ja sotsiaalse õigluse allikas. See on eriti oluline just nüüd, kui meil seisavad nii kliima- kui ka digivaldkonnas ees murrangulised ajad. Valdis Dombrovskis hakkab juhtima tööd selle nimel, et ühendada meie majanduses sotsiaalne ja turupool," selgitas von der Leyen.

Viis asepresidenti

Lisaks nimetas von der Leyen ka viis asepresidenti.

Praegune Hispaania välisminister Josep Borrell saab Euroopa Liidu välispoliitika kõrgeks esindajaks, tema ülesandeks saab Euroopa positsiooni tugevdamine maailmas.

Jean-Claude Junckeri juhitud Euroopa Komisjoni voliniku, Tšehhi poliitiku Věra Jourová valdkonnaks saavad väärtused ja läbipaistvus.

Kreeklase Margaritis Schinase, kes on endine Euroopa Parlamendi liige ja pikaaegne Euroopa Komisjoni ametnik valdkonnaks on euroopaliku eluviisi kaitse.

Junckeri komisjoni asepresidendi, slovaki Maroš Šefčoviči valdkonnaks saavad institutsioonidevahelised suhted ja tulevik.

Horvaatiast valitud Euroopa Parlamendi liikme Dubravka Šuica valdkonnaks saab demokraatia ja demograafia.

Ülejäänud volinikukandidaadid

Johannes Hahn (Austria) hakkab vastutama eelarve ja halduse eest ning andma aru otse komisjoni presidendile. Volinike kolleegiumi kauaaegse liikmena teab ta, kui oluline on tänapäevase haldussüsteemi elujõu tagamine.

Didier Reynders (Belgia) on hariduselt jurist ning tal on suur kogemuste pagas tänu tööle Belgia rahandusministri, välis- ja Euroopa asjade ministri ning kaitseministrina. Uues komisjonis hakkab ta vastutama õigusküsimuste, sealhulgas õigusriigi teema eest.

Mariya Gabriel (Bulgaaria) on praeguse Euroopa Komisjoni volinik. Seni on ta tegelenud digitaalküsimustega ning nüüd asub ta looma uusi väljavaateid noortele, tema valdkonnaks saan innovatsioon ja noored.

Stella Kyriakides (Küpros) on meditsiinipsühholoog, kellel on aastatepikkused kogemused sotsiaalvaldkonna, tervishoiu ja vähiennetuse alal. Tema juhtida jääb tervishoiuportfell.

Kadri Simson (Eesti) on riigikogu kauaaegne liige ning endine majandus- ja kommunikatsiooniminister. Tema hakkab vastutama energeetikaportfelli eest.

Jutta Urpilainen (Soome) pole mitte ainult endine rahandusminister ja Soome parlamendi välisasjade komisjoni kauaaegne liige, vaid ta on töötanud ka erisaadikuna Etioopias. Tema võtab enda vastutuse alla rahvusvahelise partnerluse.

Sylvie Goulard (Prantsusmaa) on endine Euroopa Parlamendi liige. Siseturu volinikuna hakkab ta juhtima meie tööstuspoliitikaalast tegevust ja edendama digitaalset ühtset turgu. Tema vastutusalasse jääb ka uus kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat.

László Trócsányi (Ungari) on endine Ungari justiitsminister. Tema hakkab juhtima naabruspoliitika ja laienemise valdkonda.

Phil Hogan (Iirimaa) on praeguse komisjoni põllumajandusvolinik, kes uues komisjonis rakendab oma kogemusi kaubanduse valdkonnas.

Paolo Gentiloni (Itaalia) on olnud Itaalia peaminister ja välisminister, kelle laialdased kogemused leiavad rakendust majanduse vallas.

Virginijus Sinkevičius (Leedu), Leedu majandus- ja innovatsiooniminister, hakkab vastutama keskkonna ja ookeanide portfelli eest.

Nicolas Schmit (Luksemburg) toob endaga kaasa kogemused Euroopa Parlamendist ning Luksemburgi tööhõive- ja tööministri ametikohalt. Nüüd aga võtab ta vastutuse töökohtade valdkonna eest.

Helena Dalli (Malta) on kogu oma poliitilise karjääri tegelenud võrdõiguslikkusega. Seda nii sotsiaaldialoogi-, tarbijaküsimuste- ja kodanikuvabaduste ministri kui ka Euroopa küsimuste ja võrdõiguslikkuse ministrina. Tema juhtida jääbki võrdõiguslikkuse portfell.

Janusz Wojciechowski (Poola) oli pikka aega Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni liige ning on praegu Euroopa Kontrollikoja liige. Tema hakkab vastutama põllumajandusportfelli eest.

Elisa Ferreira (Portugal) on praegu Banco de Portugali asepresident. Ta oli aastaid Euroopa Parlamendi liige ning on lisaks sellele olnud ka Portugali planeerimisminister ja keskkonnaminister. Tema hakkab juhtima ühtekuuluvuspoliitika ja reformide valdkonda.

Rovana Plumb (Rumeenia) on Euroopa Parlamendi liige ning sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni asepresident. Enne seda oli ta Rumeenias keskkonna- ja kliimamuutuste minister, tööminister, Euroopa vahendite minister, haridusminister ja transpordiminister. Tema hakkab juhtima transpordivaldkonda.

Janez Lenarčič (Sloveenia) on Sloveenia diplomaat. Ta on olnud Euroopa küsimuste minister ning teinud palju aastaid tihedat koostööd ÜRO, OSCE ja Euroopa Liiduga. Tema valdkonnaks saab kriisiohje.

Ylva Johansson (Rootsi) on Rootsi tööhõiveminister ning varem on ta olnud koolide minister, tervishoiu ja eakate hoolekande minister ning Rootsi parlamendi liige. Lisaks sellele on ta väga tunnustatud ekspert tööhõive, integratsiooni, tervishoiu ja hoolekande vallas. Tema juhtida jääb siseküsimuste portfell.

Edasised sammud Komisjoni koosseisu kinnitamisel

Järgmisena peab Euroopa Parlament kiitma heaks terve volinike kolleegiumi, kaasa arvatud liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes on ühtlasi Euroopa Komisjoni asepresident.

Enne seda toimuvad volinikukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendi asjaomastes komisjonides vastavalt parlamendi kodukorrale.

Kui Euroopa Parlament on oma heakskiidu andnud, nimetab Euroopa Ülemkogu Euroopa Komisjoni ametlikult ametisse.