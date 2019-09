Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" küsis saatejuht Arp Müller Rataselt, kui mõistlik on uue õlitehase rajamine näiteks aastat 2030 silmas pidades. Ratas vastas, et aluspõhimõte saab olla säästev areng laiemalt.

"Ei ole nii, et tuleb vaadata ainult keskkonna valdkonda. Tuleb vaadata ka sotsiaal- ja majandusvaldkonda," sõnas ta.

Konkreetsele küsimusele, kas investeering põlevkiviõli tehasesse ja rafineerimistehasesse on pikas plaanis mõistlik, vastas Ratas, et viimane aitab õli väärindada ja seeläbi maailmaturul turustada.

Peaministri sõnul ei saa unustada ka investeeringuga kaasnevat sotsiaalvaldkonda ehk inimesi, kes selles valdkonnas täna töötavad.

"Eesti Energia on esialgsed arvutused teinud ja nende hinnangul on see investeering 10-15 aasta jooksul tasuv. Aga me peame olema ka ise nutikad ja innovatiivsed. Panna üks suur looduslik ressurss seisma, pean silmas põlevkivi, ega see päris mõistlik ole."

Ratas lisas, et ta toetab, et põlevkivi lihtsalt ahju ajamine elektri tootmisest peab langema ja see on ka juba juhtunud, aga peab mõtlema ka uutele toodetele, kus põlevkivi võiks sisend olla.

Peaministri sõnul jääb CO2 ühiskonda alati alla, aga küsimus on selles, kui palju suudetakse seda ühelt poolt vähendada, aga teisalt ka siduda.

"Siin ei saa ära unustada, et metsad ju seovad CO2. See tähendab ka metsade vanust. Eesti metsasus on 51-52 protsenti. Sada aastat tagasi oli see natuke üle 20 protsendi. Ehk see on väga palju kasvanud ja siit tuleb järgmine küsimus, milliseid ja kui vanu metsamassiive soovime me Eestis hoida. Kui vanem puistu enam ei seo emissiooni, vaid tekitab seda, siis küsin vastu, armas saatejuht, kas raiemahtu tuleb hoopis tõsta?" pöördus Ratas saatejuhi poole.

Ta lisas, et need küsimused tuleb kõik rahulikult läbi arutada nii Eestis kui ka Euroopas. Ratas lisas, et ei ole nii, et Euroopa Komisjoni uus president ütleb midagi ja nii ka on.