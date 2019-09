President: energiatootmine peab muutuma roheliseks

"Me põlevkivienergeetika. On ilmselge, et ühest sektorist saab varsti kaks – põlevkivi ja energiatootmise teed lähevad lahku. Samamoodi peame suutma ka eraldi vaadata energiatootmist ja täna põlevkivi kaevandamisega seotud inimeste võimalikke sotsiaalseid probleeme ja nende lahendamist. Energiatootmine peab muutuma roheliseks, põlevkivi jääb ootama, kuni leiame sellele keskkonnasõbralikuma rakenduse," rääkis president.

Ta toonitas, et energiatootmine läheb oma teed sõltumata sellest, kas Euroopa riikide kokkulepe aastaks 2050 on kliimaneutraalsus või 80 protsenti kliimaneutraalsus.

"Meetmed on ju ühed ja samad. Rohelisemad alternatiivid tuleb muuta meie võrkudes teretulnuks, mida on lihtne teha seadustega, aga natuke keerulisem läbi roheliste kiirete reservide loomise. Sest selliste reservideta võib küll luua palju rohelist tootmisvõimsust, aga kusagil jääb ikkagi süsteemi sisse senine, saastava reservi hoidmine."

"Alternatiivid ei teki, kui hoiame avaliku rahaga kinni eilset päeva, olgu siis kõne all tootmine või kiirelt käivituvad reservid."

Presidendi sõnul on roheliste reservide tehnoloogiad täiesti olemas, aga ka nendele tuleb turul ruumi luua.

"Kõrged CO2 hinnad ja suured ööpäevased hinnakõikumised turul hakkavad looma uusi võimalusi ja alternatiive, kui oleme kiired kohanejad. Need alternatiivid ei teki, kui hoiame avaliku rahaga kinni eilset päeva, olgu siis kõne all tootmine või kiirelt käivituvad reservid."

Kaljulaidi kinnitusel tekivad need alternatiivid, kui Eesti koos oma põhjamaiste turupartnerite ja lõunasse jäävate võrguarenduspartneritega seab paika ühise eesmärgi – regionaalse energiasõltumatuse, aga keskkonnasõbralikul kujul.

Ratas: põlevkivi täielikult seisma panna pole mõistlik

Presidendi seisukoht läheb mõneti vastuollu peaminister Jüri Ratase poolt eelmisel neljapäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" välja öelduga. Ratas ütles raadiosaates, et põlevkivist elektri tootmist tuleb vähendada, kuid mõistlik ei ole üks looduslik ressurss põlevkivi näol täielikult seisma panna.

"Ei ole nii, et tuleb vaadata ainult keskkonna valdkonda. Tuleb vaadata ka sotsiaal- ja majandusvaldkonda," sõnas Ratas.

Ratase sõnul on pikas plaanis mõistlik ehitada Eestisse nii põlevkiviõli tehas kui ka rafineerimistehas, sest viimane aitab õli väärindada ja seeläbi maailmaturul turustada. Peaministri sõnul ei saa unustada ka investeeringuga kaasnevat sotsiaalvaldkonda ehk inimesi, kes selles valdkonnas täna töötavad.

"Eesti Energia on esialgsed arvutused teinud ja nende hinnangul on see investeering 10-15 aasta jooksul tasuv. Aga me peame olema ka ise nutikad ja innovatiivsed. Panna üks suur looduslik ressurss seisma, pean silmas põlevkivi, ega see päris mõistlik ole."

Põlevkivi kasutuse vähendamine tõusib päevakorda ennekõike CO2 kvoodi järsu hinnatõusu tõttu.