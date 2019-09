Helme nimetas tulevast eelarvet pingeliseks, kuid mitte katastroofiliseks

Pärast nõupidamise lõppu ütles rahandusminister Martin Helme, et eelarvemaraton on tänasest ametlikult alanud ning lisas, et praegu numbritest täpselt veel rääkida ei saa. Ministrid said ülevaate majanduse seisust, kuid majandusprognoosi, mis on riigieelarve koostamise aluseks, tutvustab rahandusministeerium esmaspäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me kevadel riigieelarve strateegiat ehk RES-i tegime, siis oli selge, et me peame leidma kokkuhoiukohti riigieelarves. See vajadus ei ole kuhugi ära kadunud. Eelarve on jätkuvalt pingeline, aga mingit katastroofi meil kindlasti ei ole," sõnas rahandusminister Martin Helme. "Pilti muidugi muudab see, et SKP numbreid suures osas revideeriti. Aga see eelarvesse otseselt väga suurt muutust kaasa ei too."

Kärped, millega saab raha kokku hoida, on pigem väiksemad, kui kevadise majandusprognoosi järgi arvata võis, ütleb Helme. Ministrite lisaraha soovid vaadatakse valitsuses ühiselt üle ning pannakse tähtsuse järgi ritta.

"Tänane seis on see, et lisasoovide asemel vaatame, kuidas tuleme toime sellega, et me oma olemasolevate ressursside raames ilusti hakkama saame. Ehk siis eelarve kasvu me ei näe," tõdes rahandusminister. "Eelarvetasakaalu suunas me kindlasti liigume, aga SKP ümberhindamise tõttu tagantjärele jõuti järeldusele, et 2018. aastal oli tegelikult miinus suurem ja selles mõttes eelarve tasakaalupunkt ajas nihkus, mis numbrites ehk väga palju ei muudagi, aga metoodikas peame asjad üle vaatama."

Riigieelarve peab heaks kiitma riigikogu ning valitsus soovib riigieelarve valmis saada septembri lõpuks.