Saksamaa tööstustoodang jätkas juulis langust

Tööstustoodang langes juuniga võrreldes 0,6 protsenti ja eelmise aasta juuliga võrreldes 4,2 protsenti, teatas statistikaamet Destatis.

Tulemus oli veidi analüütikute oodatust veidi halvem.

"Tööstustegevus püsib nõrk," teatas Saksa majandusministeerium. "Võttes arvesse nõrka algust aasta teisele poolele ja seni olemata tööstustellimuste taastumist, ei ole paranemise väljavaadet," lisas ministeerium.

Neljapäeval avaldatud andmed näitasid, et tööstustellimused, mis on oluline indikaator tulevasest tööstustegevusest, langesid aastavõrdluses 5,6 protsenti.

Reedeste andmete järgi tõusis tarbekaupade toodang kuuga 0,6 protsenti. Vahe- ja kapitalikaupade toodang langes aga vastavalt 0,7 ja 1,2 protsenti. Languses oli ka energiatoodang, samas kui ehitussektor oli suuresti stabiilne.

Saksamaa majandus on sõltuv ekspordist, mistõttu on see haavatav kaubanduskonfliktidele, mille on algatanud USA president Donald Trump.

Seni ei ole märke vaherahust USA-Hiina kaubandussõjas, samas kui töötlevat tööstust rõhuvad ka teised asjaolud nagu Brexit ja nõrkus arenevatel turgudel.

"Viimastes uuringutes ei ole endiselt märki, et töötleva tööstuse langus on jõudnud põhjani," märkis Capital Economicsi analüütik Andrew Kenningham.

"Saksamaa tööstuse masu jätkub kolmandas kvartalis ja näib, et ka sealt edasi," lisas ta.