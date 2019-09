"Ma arvan, et leppeta Brexiti kaljuserval on võimalus põhjustada šokke ja häireid, kuid ma arvan, et see on vähem tõsine kui enne, sest on tehtud ettevalmistusi," lausus ta pressikonverentsil.

"Me leiame tänu plaanidele võimaluse see üle elada, kuid häireid tuleb," lausus McGuinness. "Ma olen Londoni ja ÜK finantssektori tulevikus väga kindel," lisas ta ja viitas finantstehnoloogia sektori kasvule pealinnas.

Sõltumata sellest, kas sõlmitakse lahkumislepe või mitte, viiakse lahkumise ajaks ÜK-st ära umbes 5000 töökohta finantssektoris, ütles ta.

Töökohtade kolimist on teiste seas teatanud suurpangad JP Morgan Chase, UBS ja HSBC.

Hiljutisest EY uuringust nähtus, et Briti finantsteenuste firmad on kulutanud 1,3 miljardit naela kolimisele, õigusabile ja Brexitiks valmistumiseks. Lisaks on kõrvale pandud 2,6 miljardit, et toetada peakontoreid väljaspool ÜK-d.

Briti peaminister Boris Johnson lubanud riigi Euroopa Liidust välja viia 31. oktoobril kasvõi leppeta, hoolimata hoiatustest, et see viiks majandusliku kaoseni.