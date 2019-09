Galerii: Kukruse mäe juures vajus maa sisse

Tallinna - Narva maantee ääres asuva Kukruse aherainemäe kõrval põllul avastas kohalik elanik suure varingu, mille päästeamet on praeguseks tähistanud. Elanikke palutakse põllul võimaluse korral mitte liikuda, kuna võimalikud on uued varingud.

Kohalik elanik teatas häirekeskusele august neljapäeva õhtul. Kohale sõitnud päästjad leidsid umbes 15meetrise diameetriga ja viie meetri sügavuse augu ja tähistasid ohtliku ala lintidega ning teavitasid avastusest Toila valda, kelle territooriumil auk on.

Auk on tekkinud tõenäoliselt vana kaevanduskäigu sissevarisemise tõttu. Ida-Virumaal on sääraseid varingud olnud varemgi, suuremat tähelepanu pälvis kaks aastat tagasi Kohtla-Järve spordihoone juurde tekkinud auk.

2002. aasta 28. juuni Põhjarannikus lugeja kirjade rubriigis kirjutas tollal Kukruse tankla juurde tekkinud aukudest lugeja Peeter Põld: "Soovitan kõigil lugeda 1968. aastal ilmunud raamatut "50 aastat põlevkivi kaevandamist ENSV-s", kus mäeinsener Jaan Kuusik annab täieliku ülevaate Kukruse kaevanduse ajaloost alates 1916. aastast kuni 1964. aastani. 1921. aastal töötati välja kamberkaevandamisviis, kus edasiminevatel kambritel täideti väljatöötatud ala käsitsi väljasorditud paeriitadega, mis hoidis ära maapinna vajumise.

Nõuded töö kvaliteedi suhtes olid ranged. Kui paeriit oli halvasti laotud või tühi, ei antud kaevurile enne lõhkeainet, kui töökoht oli korda tehtud. 1946. aastal algas üleminek paarislaavadele, kus paeriidad laoti endiselt kaevuri kätega, ja alles 1961. aasta lõpus läks kaevandus üle kamber-tervikkaevandamisviisile, mis optimaalsete tervikutega võib kindlustada maapinna stabiilsuse.

Arvatavasti jääb Kukruse tankla alt põlevkivi väljavõtmine aastatesse 1916-1961 ja see oli suur juhus, et just 2002. aastal toimus väike vajumine, mida meie piirkonnas nii vanade kui ka uute kaevanduste väljatöötatud alade kohal esineb.

Kõik me teame, et Kohtla-Järve Lõuna mikrorajoon on ehitatud Käva kaevanduse väljatöötatud alale ning mingit vajumist pole seal ju toimunud. Ja kui suured majad on sinna ehitatud!

Soovitan kisa-kärata need augud tankla juures aherainega täita, vibraatoriga tihendada, uuesti asfalteerida ning kõik järgmise korrani unustada. Elame ju põlevkivimaal, kus sellisteks ootamatusteks tuleb lihtsalt valmis olla."