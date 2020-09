Kohtla-Järvel kaevandusse vajuvat linnajagu on tabanud uued probleemid

Pool sajandit tagasi eksperimendi korras vanale kaevandusalale ehitatud majades hakkasid elanikud pragunemisohtu märkama kuus aastat tagasi. Viimased kolm aastat on olukorral silma peal hoidnud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Ameti ehitusosakonna õigusnõunik Valmond Mikli kinnitas, et uuringud on näidanud, et varisemisohtlikud majad pole.



"Majades toimuvad konstruktsioonide nihked, tekivad praod. Vastavalt võimalustele neid pragusid täidetakse. aga varisemisohtu küll ei ole. Kui me räägiksime mõne maja varisemisohust, siis me teeksime maja kohe tühjaks," ütles Mikli.

Lisaks majade pragunemisele on piirkonna elanikele hakanud sel aastal muret tekitama majade läheduses olevate kaevanduse šurfiaukude silmanähtav vajumine. Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul pöördub linn probleemide lahendamiseks nii Keskkonnaministeeriumi kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole. "See on muidugi hirmus kallis lugu, mis sealt võib tulla. Aga kuna maa-alune osa on riigi omand ja riik peab selle ära lahendama ning seda enne, kui hakata maju auditeerima ja remonti tegema. Seda pole mõtet teha, kui põhjus on alles," sõnas Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko.



Linna kutsel esmaspäeval kohapeal olukorraga tutvunud Valmond Mikli nõustus, et kuna probleem on nii unikaalne, siis tuleks selle lahendamisega tegeleda riiklikul tasemel. "Probleem on tõesti suurem, kui korteriühistu peaks lahendama, kuid minu teada on linnavalitsus aidanud ja eks võibolla tuleb ka riik appi. Ta on kindlasti eriline, sest elada kaevanduse peal, see pole Eestis tavaline," tõdes Mikli, kelle sõnul peaks uute uuringute vastused tulema tõenäoliselt kahe kuu jooksul.

Kohtla-Järve Lõuna mikrorajoonis elab 5000 elanikku.