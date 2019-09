Kõik Ukrainas vangistatud, kellel vedas vahetusnimekirja sattumisega, viibisid juba üle nädala Lefortovo vanglas, samas, kus istus mõni aasta tagasi Eston Kohver. Esialgselt pidi vahetus toimuma 30. augustil, aga siis lükati see edasi. Et 35 vahetuses osalejat lennujaama viia, tuli Lefortovosse terve buss FSB konvoiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terve reedese päeva ja öö jooksul ootasid ajakirjanikud Lefortovo vangla juures. Bussid ukrainlastest vangistatutega pääsesid aga vangla väravatest välja alles laupäeva hommikul.

Kõige rohkem muretses vahetamise pärast Roman Tsimbaljuk, ainus Ukraina korrespondent Venemaal. Ligi aasta andis ta toiduained Ukraina meremeestele, kes peeti kinni eelmise aasta novembris.

"Kui kõik läheb nii nagu plaanis, ja meie lähtume ainult sellest, siis see on president Volodõmõr Zelenski ühetähenduslik välispoliitiline võit," ütles Ukraina infoagentuuri UNIAN korrespondent Moskvas Tsimbaljuk.

Kell 12 sai selgeks et vahetus toimus. Ukraina presidendi jaoks tähendas see ühe oma lubaduse täitmist. Ta ise tuli Kiievi lennujaama vabastatutele vastu. Zelenski sõnul oli vahetus põhimõtteliselt kooskõlastatud Vladimir Putiniga augusti alguses.

"Me leppisime kokku meie dialoogi avamises ja sõja peatamise esimeses etapis, meie sõjaväelaste, meie vangistatute, meie meremeeste tagasipöördumises meie territooriumile," lausus Zelenski.

Kes aga siis keda sai? Ukraina sai muidugi 35 kangelast: 24 meremeest, kelle Vene piirivalve pidas Kertši väinas, rezissöör Oleg Sentsovi, kes pidas vene vanglas näljastreiki ja teisi, keda Ukrainas peeti poliitvangideks.

Venemaale tulid aga avalikkusele täitsa tundmatud inimesed, kes sõdisid niinimetatud Donetski ja Luhanski vabariikide eest Ukraina vastu. Muide, on ka erandid nagu endine RIA Novosti Ukraina büroo juht Kirill Võšinski, keda Ukrainas süüdistati riigireetmises. Ta õigustas Krimmi annekteerimist ja sai selle eest vene kaitseministeeriumilt medali. Viimasel hetkel nõudis Venemaa endale ka Vladimir Tsemahhi - aastal 2014 oli ta niinimetatud Donetski vabariigi Snežnoje rajooni õhutõrjeülem ja oli seotud Malaysia Boeingu allatulistamisega. Hollandi uurimisgrupp andis enne vahetust mõista, et tahaks Tsemahhi üle kuulata - siis nõudis Venemaa endist õhutõrjujat endale.

Roman Tsimbaljuk ütles, et on võimalik, et Tsemahh andis kõik vajalikud tunnistused juba ära. "Ja kõige tähtsam: kui Venemaa vahetab ta välja, siis see kinnitabki Vene riigi süüd," märkis Tsimbaljuk.

Igal juhul nüüd, kui vähemalt osa kiinipeetutest isikutest on vahetatud, annab see võimaluse Normandia formaadi kohtumise ettevalmistamiseks, kus kaks Vladimirit, Zelenski ja Putin esimest korda personaalselt kohtuvad.