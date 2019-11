Ukraina merevägi teatas, et kolm Venemaa poolt Kertši väinas hõivatud laeva, mille Moskva selle nädala alguses Ukrainale tagasi andis, on väga halvas seisus. Laevade olukord tuleneb sellest, et Venemaa kontrolli all olles on laevade küljest lahti monteeritud praktiliselt kõik, mida võtta andis, muuhulgas ka tualettpotid.