Vene vanglast vabanenud ukraina filmirežissöör sai kätte Sahharovi auhinna

Viis aastat vanglas viibinud Sentsov vabanes 7. septembril Kiievi ja Moskva vangidevahetuse raames.

Sentsov on olnud üks häälekamaid Krimmi annekteerimise vastaseid. Ta mõisteti 20 aastaks vangi "terrorirünnakute kavandamise" eest Venemaa de facto võimu vastu Krimmis.

Auhinna üleandmise tseremoonia toimus mullu 12. detsembril Strasbourg'is. Sentsov sai auhinna, millega kaasneb 50 000 eurot, kätte teisipäeval.

Sentsov manitses europarlamendi liikmeid valvsusele Vene presidendi Vladimir Putini lähenemiskatsete, sealhulgas rahukõnelusettepanekute suhtes, ning tuletas meelde Vene vanglates istuvaid ja seal surnud ukrainlasi.

1988. aastast alates on Euroopa Parlament andnud igal aastal nõukogude füüsiku ja poliitilise dissidendi Andrei Sahharovi järgi nime saanud Sahharovi mõttevabaduse auhinda isikutele ja organisatsioonidele, kes kaitsevad inimõigusi ja demokraatiat.

Bravery is not a quality of the body, but one of the soul. Oleg Sentsov always stood by his principles and convictions, for which he has paid a very high price of freedom. No person should ever pay for that. It's a real honour to welcome him at the @Europarl_EN today pic.twitter.com/eh6FCspN3A