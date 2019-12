Te olete tulnud läbi kohutava aja – kohtuprotsess, viis aastat vangistust ja näljastreik. Mis Teiega tehti ja kuidas Te selle üle elasite?

Minusse ei suhtutud halvemini, kui teistesse kinnipeetutesse, eriti ukrainlastesse, ei ole vaja mind kuidagi eriliselt esile tõsta, nagu oleksin mina eriline inimene, kes kõige rohkem kannatas või kõigist rohkem muret tundis. Nad suhtuvad kõikidesse halvasti, minusse võib-olla veidi halvemini, sest mind nad pidasid vaenlaseks.

Ühes intervjuus ütlesite, et kuna Te olete nüüd kaua Venemaal olnud, siis mõistate hästi, mis seal toimub. Milline on Putini eesmärk, mis Te arvate?

Putini eesmärk on ehitada tugev, autoritaarne riik, Nõukogude Liidu eeskujul, ja domineerida territooriumil, mida ta peab enda omaks, endistes Nõukogude vabariikides. Ja mõjutada maailmapoliitikat, Euroopa oma ja laiemalt, selleks et Venemaad peetaks tugevaks riigiks, et temaga arvestatakse jõu vaatepunktist. See ei ole võrdsete suhe, vaid tugeva ja nõrga vahel, peremehe ja alluva vahel.

Euroopas võib üsna tihti kuulda selliseid mõttekäike, et pole mõtet vaidlustada seda, et Venemaa haaras Krimmi, sest see on ajalooliselt Venemaa maa, põhiliselt elavad seal venelased. Teie olete Krimmist ja Te olete venelane, mida sellest arvate?

See on ohtlik lähenemine. Meie sellega ei nõustu. Venekeelseid inimesi elab Ukrainas väga palju ja paljud neist seisavad nagu mina Ukraina ja tema territoriaalse terviklikkuse eest, on patrioodid, sellepärast ei saa nii rääkida. Krimmi haaramine oli ebaseaduslik, see toimus sõjalise jõu toel, referendum viidi läbi ebaseaduslikult. Tuleb naasta status quo juurde või saab lõhutud kogu rahvusvaheline julgeolekusüsteem.

9. detsembril kohtuvad Prantsusmaal tõenäoliselt Ukraina, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa riigijuhid. Millise nõuande Teie annaksite Zelenskile, Macronile ja Merkelile, kuidas ajada asju Putiniga?

Putiniga ei ole mingeid asju vaja ajada. Tegemist on küünilise, julma, tugeva ja ettemõtleva inimesega, kellel on väga ohtlikud eesmärgid. Ta ei püüdle demokraatia, võrdsuse ja vabaduse poole, tal on hoopis teised asjad peas nagu endise Nõukogude Liidu inimesel, FSB ohvitseril, kel on ainuvõim ja kes realiseerib oma ambitsioone teiste inimeste elude arvel. Sellise inimesega ei ole millestki rääkida. Läbirääkida ei ole temaga samuti millestki. Nad püüavad, väga hea, nad arvavad, et nad suudavad teda kuidagi üle mängida. Aga ei, ta on väga ohtlik inimene ja parem on temaga mitte mingeid asju ajada. Aga tuleb, kasvõi selleks, et lõpetada tulevahetus ja vange vahetada.

Zelenski räägib, et ta tahab sõda lõpetada. Kuidas on võimalik seda sõda lõpetada? On olemas selline väljend, et kiireim viis sõda lõpetada on see kaotada.

Jah, see on hea väljend, mulle meeldib see, see on tegelikult väga täpne, aitäh selle eest. Ta soovib läbirääkimisi, ta tuli valimistele rahumeelse retoorikaga, aga antud juhul ei ole see võimalik. Rahuprotsess ei ole võimalik seni kuni Putin on võimul. Putin ei anna tagasi ei Krimmi ega Donbassi.