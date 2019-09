Maarja kiriku renoveerimist on juba alustatud kiriku sees, valmis on uued põrandad ja trepid. Kiriku torni taastamiseks on appi tuldud ka väljastpoolt Eestit.

"Annetusi on kogutud erinevates riikides, kõige rohkem on meile ka varasemalt juba abi andnud meie sõbrad Soomest ja tegelikult ka Ameerika mandrilt. Mitmeid annetusi mitme torni kivi jaoks, et siia torn võiks kerkida, on tulnud tõesti väga erinevatest maailma riikidest," rääkis kiriku torni taastamise eestvedaja Lehari Kaustel.

Kive on puudu umbes 153 000. "Kokku on tarvis 200 000 ehituskivi, et see torn püsti saaks ja peaaegu veerand sellest on tänase päevaga koos," märkis Kaustel.