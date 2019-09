Teisipäeval Tallinna Kullatera lasteaeda tehtud reidi tulemusena sai Jana Gudinas teada, et sealne olukord on üsna kehv.

"Mõned evakuatsioonivalgustid polnud paigaldatud vastavalt nõuetele, mõned tulekustutid olid kontrollimata, evakuatsiooni trepikotta oli ladustatud evakuatsiooni takistavad esemeid - hoonest pole tagatud ohutu evakuatsioon," loetles Gudinas.

Kullatera lasteaia direktor Piret Määra sõnul on kõik tehtud tähelepanekud puuduste kohta õigustatud.

"Me teeme need asjad korda," ütles Määr ja lisas, et teeb kõik, et lastel oleks lasteaias ohutu.

Kas teie hinnangul on lastel siin lasteaias ohutu? No peab olema ohutu ja me teeme kõik selleks, et oleks ohutu, juba homme.

Päästeamet algatas Kullatera lasteaia suhtes väärteomenetluse, nüüd ongi lasteaial aega järgmise kolmapäevani, et kõik puudused likvideerida.

"Statistika näitab, et lasteaedade juhtkonnad ei võta tõsiselt tuleohutust, ma ei oska muudmoodi seda põhjendada. Me ikkagi saadame oma lapsed koolidesse ja lasteaedasse ja eeldame, et hooned on turvalised ja meie lapsed on seal kaitstud. Haridusasutused peavad võtma tuleohutust väga tõsiselt, nad peavad arvestama, et kasvõi üks möödalask või tähendada, et lapsed ei pääse hoonest välja," rääkis Gudinas.