Saksamaa suuremad autotootjad esitlesid Frankfurdi autonäituse eel ajakirjanikele oma uusi elektriautosid, rõhutades, et elektriautod hakkavad peagi massidesse jõudma.

Volkswagen tuli välja keskklassi mudeliga ID.3, mille seeriatootmine Zwickau tehases algab juba novembris ja esimesed tellimused täidetakse järgmisel aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Opel, Mercedes Benz ning BMW panustavad pigem väiksematele autodele ning võimalusele vähendada mudelite võimalikke piirkiirusi, jahutamaks kriitikat, et autotransport on kõige suurem CO 2 tootja ning sellega ka kliimamuutuse põhjustaja.

Näituse ajaks on planeeritud mitu keskkonnakaitseaktivistide aktsiooni.