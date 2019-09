USA kaalub e-sigarettide müügipiiranguid

Võimalikud piirangud saavad jõustuda siiski vaid nädalate pärast.

E-sigarettide kahjulikkusega seoses on väljendanud muret ka presidendi naine Melania. "Tal on poeg, nii et muidugi tahab ta neid asju mõjutada," ütles Trump.

E-sigarettide kasutamisega on praeguseks seostatud kuue inimese surma ja rohkem kui 450 on sattunud haiglasse.

Elektrooniliste sigarettide kahjulikkuses ei ole kahtlust ja nende kasutamist tuleks reguleerida, teatas suvel Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja hoiatas nende eest suitsetajaid, kes püüavad tervistkahjustavast harjumusest vabaneda.

USA terviseametnike sõnul võib e-suitsetajate haiguse põhjuseks olla teatud sorti mustal turul ostetud kanepitooted.

"Meil on selgelt tegemist epideemiaga, mis nõuab kiireid vastumeetmeid," kirjutas arst David Chistiani eelmisel reedel meditsiiniväljaandes The New England Journal of Medicine. Artiklis nõuab Chistiani, et arstid kutsuksid patsiente üles e-sigarettidest loobuma ja jagaksid teavad nendega seotud terviseriskide kohta.

"Sel ajal, kui uuringud on alles pooleli, peaksid inimesed siiski kaaluma e-sigarettide toodetest loobumist," ütles tervishoiuameti uurimist juhtiv arst Dana Meaney-Delman.