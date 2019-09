E-sigarettide kasutamisega seotud kopsuhaiguste hulk on USA-s järjekindlalt tõusuteel. 38 osariigis on kokku haigestunud üle 530 inimese, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inimestel on hingamisraskused, madal hapnikutase. See näib justkui kopsupõletik. Nad võetakse tavaliselt haiglasse sisse madala hapnikutaseme tõttu," selgitas Arizona osariigi arst Dany Quan.

Kaheksa juhtumit on lõppenud surmaga, kuid terviseametnike sõnul võib see number kasvada, sest nad ei tea veel, mis täpselt haigestumisi tekitab. Probleem võib olla nii e-sigarettide õlides, küttemehhanismides kui ka täitepadrunite materjalides.

"Meil ei ole üht kindlat toote lisaainet või tootemarki, mis oleks seotud kõikide juhtumitega," tõdes USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse asejuht Anne Schuchat.

Enamik patsiente aga kinnitasid, et nad kasutasid e-sigareti õlisid, milles oli tetrahüdrokannabinool. See on kanepi psühhoaktiivne koostisosa ehk lihtsustatult öeldes aine, mis teeb pilve. Nende õlide päritolu ei ole tihti selge.

"Kõik inimesed, kes tõmbavad e-sigarette, teevad teineteise peal proove, sest siin pole kunagi olnud laborit, mis oleks kõiki neid asju testinud enne, kui need turule tulid," sõnas Quan.

Yale'i ülikooli professorite hiljutise uuringu järgi on peamine probleem maitsega e-sigarettides. Maitsesegu ja vedela nikotiini vahel tekib keemiline reaktsioon.

"Seega, need ained, mida tootja lisab, ei võrdu keemilise seguga, mida inimesed kasutavad. Vedelikus toimub keemiline reaktsioon," selgitas Yale'i ülikooli meditsiiniosakonna professor Julie Zimmerman.

President Donald Trump soovib maitsetatud e-sigarette keelata, sest need on muu hulgas muutunud populaarseks laste ja teismeliste seas. Mitmes osariigis on seda ka juba tehtud. Osad ametnikud kardavad, et see võib olukorra veelgi hullemaks teha, sest maitsestatud õlid liiguvad tõenäoliselt mustale turule, kus nende koostisosade kontrollimine on võimatu.