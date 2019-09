Elektrilevi plaanib ELMO taristu Eesti Energia laadimisvõrgustikuga liita

Kuigi Elektrilevi võitis Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (ELMO) enampakkumise juba eelmise aasta augustis, vaidlustas toona suurema pakkumise teinud Luku-Expert otsuse kohtus. Kohtuvaidlus sai lõpu sel teisipäeval, kui riigikohus jättis kassatsiooni menetlusse võtmata ning seega jäi kehtima Tallinna ringkonnakohtu otsus, mis jättis Luku-Experdi kaebuse rahuldamata.

Elektrilevi elektritranspordi juht Marko Viiding ütles ERR-ile, et ettevõte plaanib nüüd mitmes asukohas olemasolevaid kiirlaadijaid täiustada ja välja vahetada, et tekiks ka võimalus laadida CCS-pistikust, mida kasutavad Euroopa elektriautod. Mitmes asukohas suurendab Elektrilevi ka võrguühendust, et suurendada laadimiskiirust.

Kevadel hakkas Elektrilevi koostöös Eesti Energiaga looma täiesti uut avalikku elektriautode laadimisvõrgustikku.

"Nüüd, kus me ELMO võrgustiku lõpuks ära osta saame, ei ole kahe paralleelse laadimisvõrgustiku opereerimine otstarbekas, seega pikemas plaanis on meil soov uus loodav laadimistaristu ja uuendatav ELMO taristu omavahel ühendada," sõnas Viiding.

Elektrilevi maksis ELMO taristu eest 350 000 eurot.

Luku-Experdi juhatuse liige Riho Ever ütles pressiteate vahendusel, et sõltumata lõppenud vaidlusest kavatsevad ka nemad lähitulevikus alustada elektriautode laadimispunktide väljaehitamist.