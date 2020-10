Elektrilevi jääb käitlema elektriliinide jaotusvõrku, mille kaudu elekter tavapäraselt inimeste kodudeni jõuab. Enefit Connect hakkab pakkuma klientidele uusi side- ja elektrivarustuse lahendusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pole enam üldse haruldane, kui näiteks kas või Tallinna kesklinnas teatud büroohoone näiteks ühe neljandiku elektrist ei saa enam mitte elektirvõrgust, vaid saab naabermaja katuselt olevatest päikesepaneelidest. Lisaks on kliendil täna väga selge valik, et ta ei pea minema enam tanklasse autot tankima, ta võib seda ka kodus teha," rääkis praegune Elektrilevi juht Jaanus Tiisvend, kellest saab Enefit Connecti juht.

Elektrilevile kuulub Enefit Voldi laadimisvõrk, mis osteti 2018. aastal riigilt. Kuid järgmisel aastal rakenduva Euroopa Liidu direktiivi tõttu ei tohi jaotusvõrguettevõtted elektriautode laadijaid omada. Konkurentsiamet ütles juba mullu, et Elektrilevi peaks võrgu maha müüma.

Tiisvendi sõnul ei moodustata uut firmat sellepärast, et laadimisvõrk oli vaja jaotuvõrgust eraldada.

"Kõik meie otsused, mis antud juhul on tehtud, on pikajalised. Tõesti, kui sinna sisse langeb see laadimistaristu asi, siis see ei ole see mõjutaja," kinnitas ta.

Direktiiv peaks kõigile ettevõtjatele tagama laadmisvõrgu kasutamiseks võrdsed võimalused.

"Meie arust oleks see kindlasti olnud korrektsem, kui oleks ikkagi korraldatud uus enampakkumine. Seal on mitu põhjust. Üks on see, et erasektori huvi on järjest suurem, siin on päris suured ettevõtted ka teised, kes on laadimistaristu arendusest huvitatud," rääkis Elepordi tegevjuht Raul Potissepp.

Ta lisas, et teine põhjus on see, et praegu jääb laadimisvõrk ikkagi ühele Eesti Energia ettevõttele. Ka konkurentsiameti hinnagul ei taga juriidiliselt korrektne olukord konkurentsi turul.

"Me näeme, et tekib laadimisvõrgus suur monopol ja teistel arendjatel on ilmselt keerulisem turule pääseda. /.../ Konkurentsi mõttes see ei ole hea. Ikkagi oleks võinud panna Elektrilevi selle võrgu enampakkumisele ja siis n-ö osade kaupa maha müüa. Aga me toonitame, et see ei ole tegelikult keelatud, et Elektrilevi oma laadimisvõrgu annab kontserni sees teisele ettevõttele," rääkis konkurentsiameti peadirektori asetäitja Marilin Tilkson.

Konkurentsiamet kavatseb analüüsida Elektrilevi sõltumatust.