Euroopa Liidu direktiivist tulenevalt peab konkurentsiameti kinnitusel Elektrilevi müüma maha elektriautode laadimistaristu ELMO, mille omanikuks nad alles värskelt said. Seda tehes terendab neile aga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sõnul trahv, kirjutab portaal Geenius.

Direktiiv muudab senist elektrituruseadust ning ütleb, et jaotusvõrguettevõtted, milleks Elektrilevi on, ei tohi omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte, kirjutab leht.

Eestis võetakse direktiiv üle hiljemalt järgmise aasta lõpuks.

Marko Viidingu sõnul Elektrilevi praegu direktiivist tulenevalt mingeid muutusi ei plaani ning müük on vaid üks stsenaarium. "Ta on üks stsenaariumitest, aga ei ma ei väida, et see on tõenäoline stsenaarium. Meie näeme, et siin on päris mitu erinevat lahendust," ütles Viiding ERR-ile.

"Selles samas kurikuulsas direktiivis on ju ka kirjas, et ei tohi esineda turutõrget. Ma arvan, see on tõlgendamise küsimus, kas Eestis on veel turutõrge või ei ole. Tuletame meelde, et pakkumised Elmo taristu müügiks võeti vastu natuke rohkem kui aasta aega tagasi ja seal oli ainult kaks pakkujat, kellest üks ei kvalifitseerunud, ei suutnud tõestada, et ta saab selle taristu haldamisega hakkama. Mina ütleks, et vähemalt siis oli küll turutõrge. Kas nüüd täna, aasta aega hiljem on see turutõrge on ära kadunud, see vajab veel analüüsimist. Nii et see direktiiv ei ole tegelikult väga mustvalge," kommenteeris Viiding.

Viidingu sõnul ei ole vaja tänastel elektriautode omanikel teenuse katkemise pärast muretseda.

"Meil kindlasti on huvi selles äris olla. Meie omanikul, Eesti Energial on väga suur huvi sellega tegeleda, sest me näeme, et elektriautod on tuleviku energiasüsteemi üks oluline osa. Esialgu teenus jätkub. Me oleme avalikkusele lubanud, et me viime selle taristu hoopis uuele tasemele. Toome sisse Euroopa standardid, parandame selle teenuse kättesaadavust, parandame kliendikogemust. Need tegevused kõik toimuvad praegu edasi ja oleme ju ka varem avalikkusele öelnud, et tõenäoliselt juba sel aastal on ka käegakatsutavaid muudatusi näha," lisas Viiding.