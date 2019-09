Rohelise ja valge kärbseseene mürgistuse raviks on vastumürki kahes haiglas

Terviseameti mürgistusteabe infoliin on sel aastal saanud 26 teadet seentega seotud tervisehädadest. Ühel korral on mürgist seent söönud inimese aitamiseks kasutatud esmakordselt Eestisse toodud amatoksiini antidooti, mis on mõeldud kasutamiseks rohelise või valge kärbseseene mürgistuse korral.

Eelmisel nädalal tuli ühe seenemürgistuse raviks kasutada Eestisse esmakordselt toodud amatoksiini antidooti ehk vastumürki. See inimene oli söönud kolm rohelise kärbseseene kübarat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Roheline kärbseseen on üks Euroopa ohtlikumaid seeni. Amatoksiinimürgistuse saab nii rohelisest kui valgest kärbseseenest ja amatoksiin lõhub maksarakke.

"Algab see tavaliselt oksendamisega, mis tekib umbes kuus kuni üheksa tundi pärast seene söömist ja võib kesta kuni kaks päeva. Kui inimene ei pöördu arsti juurde, siis võib juhtuda, et järgnevatel päevadel - kuni kolm päeva - inimene tunneb ennast suhteliselt hästi, aga maksakahjustus juba tekkib," rääkis terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Sel aastal on olnud kaks kärbseseenemürgistust. Enamasti pöördutakse mürgistusteabe infoliinile seedetrakti ärrituse tõttu, mida tänavu on sageli põhjustanud puravikud. Rohelise ja valge kärbseseene mürgistuse puhul tuleb pöörduda erakorralise meditsiini osakonda. Vastumürk on esmakordselt olemas nii Tartu ülikooli kliinikumis kui ka Põhja-Eesti regionaalhaiglas.

"Me teame sellest antitoodist juba kümme aastat, aga ravimitööstuse jaoks on Eesti niivõrd väike, et meie vajadused on niivõrd väikesed. Põhjendada ja motiveerida ravimifirmat meile müüma seda väikest kogust on olnud raske," ütles Oder.

Peaaegu 18 000 euro eest ostis haigekassa 20 doosi, mis on arvestatud umbes kahele-kolmele inimesele. Odra sõnul ongi Eestis aastas umbes sama palju raskeid juhtumeid.

Oder lisas, et kõigile mürgistele seentele vastumürki pole ja nende toimed on erinevad - mõned seened muudavad inimese uimaseks, teised mõjuvad näiteks neerudele. Esimesed sümptomid on tema sõnul iiveldus ja oksendamine.

"Eelkõige esmane ravi kõikide mürgistuste jaoks on aktiivsüsi ja aktiivsütt peab täiskasvanu jaoks kodus olema 200 tabletti, et ta mõjuks. See on väga suur annus. 50 grammi, kui on pulbriliselt seda võimalik soetada," rääkis Oder.

Tema soovitab tundmatud seened metsa jätta, sest meie 3500 seeneliigi seas on vaid 400 söödavat liiki.