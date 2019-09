Kalamees-Pani rääkis ERR-ile, et praegu tundub seeni metsades olevat, kuid mitte igas kohas, sest paigus, kus pole vihma sadanud, võib hoopis seenevaheaeg olla. Niipea, kui uuesti vihma sajab, hakkab ka seeni lisanduma.

"Kohati olid mõnedes kohtades augusti keskel juba väljas kitsemamplid ja pilvikud, aga nüüd tuleb uuesti teine laine. Mõnes kohas sadas kõvasti nädalavahetusel, siis võtavad seened kohe vedu ja hakkavad kasvama. On keskmine seeneaasta, liigirikkust on, eriti niiskemates kohtades," sõnas ta. "Liike on, aga massi ei ole peale puraviku tegelikult praegu."

Metsadest leiab praegu ka liimikuid ja pilvikuid ning kasvama hakkavad ka vöödikud ja kärbseseened, millest on põhiline rõngata kärbseseen. Nüüd tulid välja ka punased ja pruunid kärbseseened, natuke panterkärbeseseent. Seega on metsas täiesti varasügisene seenepilt, kuid hilissügise seeni, näiteks kännuseeni ei leidu bioloogi sõnul veel üldse.

Kalamees-Pani sõnul viitab asjaolu, et nädalavahetusel ilmusid metsadesse punased kärbseseened, tavaliselt sellele, et kohe-kohe algab hea söögiseeneaeg. Seda aga juhul, kui natukenegi vihma sajab.

Rääkides liikidest, mida tänavu tavalisest vähem kasvab, tõi ta välja kitsemampli, mida on mõnes üksikus kohas ka rohkem, kuid seda võiks juba massiliselt olla.

Kukeseeni on metsas olnud nüüdseks juba kaks kuud, puravikke kuu aega. Puravike kõrgaeg ongi augustis ja septembri alguses ning praegu võib metsadest leida nii punapuravikke, pomerantspuravikke, haavapuravikke, kivipuravikke, kasepuravikke kui ka tatikuid. Ka tamme-kivipuravikke, mis on Kalamees-Pani sõnul suveseened ja ilmuvad välja juba juulis või isegi juuni lõpus.

Ilusa ja suure seenena jääb alleedel ja parkides kasvav tamme-kivipuravik inimestele hästi silma, kuid asjatundja tuletas meelde, et see sobib söömiseks üksnes kupatatult.

Kalamees-Pani märkis, et inimestel paistab olevat metsik seenehuvi ning juba juuli keskel hakatakse neid metsast otsima. Tegelikkuses leiab aga sel ajal vaid teatud seeni ning suurem seeneaeg algab umbes 20. augusti paiku.

"Enne on varasuve seened. Tegelikult ei hakka seeneaeg nii hirmus vara peale, igal aastal on samamoodi, aga inimesed tahavad neid üha varem, see on üllatav, mis ajal hakatakse juba küsima," lausus ta.

Osa inimesi tunneb seeni tema sõnul päris hästi, aga ülejäänud ei erista tavalisigi liike. Näiteks müüakse turgudel aeg-ajalt püramiid-soomussirmikut, mis põhjustab kõhulahtisust ja soolemürgitusi. Seega peab tähelepanelik olema ka turult seeni ostes.

Seenenäitustel saab oma teadmisi nii söödavate kui mürgiste seente kohta täiendada ka tänavu. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seenenäitus toimub 6.-7. septembril ja Tallinna loodusmuuseumi seenenäitus 15.-29. septembril.