Vaevalt vabadusse pääsenud Vene opositsioonijuht peeti taas kinni

"Teise operatiivpolgu võitlejad pidasid mu vangla juures taas kinni," kirjutas Jašin Twitteris.

Poliitik postitas video politseinikust, kelle sõnul olevat ta kutsunud inimesi üles osalema sanktsioneerimata meeleavaldusel. Videoklipis võib näha, kuidas korrakaitsjad teda politseisõidukisse eskordivad.

Jašin on üks paljudest opositsioonitegelastest, kes jäeti kõrvale lähenevatest Moskva kohalikest valimistest. Moskva linnakohus kinnitas varem, et Jašini kandidaadiks registreerimata jätmine on õiguspärane

Moskva Hamovniki kohus mõistis Jašini 8. augustil kümneks päevaks arestikambrisse, tunnistades ta süüdi üleskutsetes sanktsioneerimata meeleavaldustele.

Enne seda olid opositsionääri sarnaste süüdistuste alusel kümneks päevaks trellide taha saatnud pealinna Troitski ja Štšerbinski kohtud.

Vabadusse pääseda pole Jašinil õnnestunud 29. juulist saadik.

Moskvas on viimastel nädalatel toimunud mitmed suured meeleavaldused, kus on nõutud vabu valimisi ja sõltumatute kandidaatide registreerimist. Nendest osavõtu eest on kinni peetud umbes 3000 inimest, kellest enamik on vabastatud, kuid näiteks opositsioonijuht Aleksei Navalnõi istub endiselt kinni.

Tegemist on suurimate meeleavaldustega Venemaal pärast 2011. aastat, kui protestiti Vladimir Putini naasmise vastu Kremlisse pärast üht ametiaega peaministrina.

Kuni möödunud kuuni olid Moskva linnaduuma valimised suhteliselt vähetähtis sündmus Venemaa poliitilises kalendris.