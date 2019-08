Moskva meeleavaldusel nõuti poliitvangide vabastamist

Kell kaks kogunes Tšistoprudnõi bulvaril umbes viissada inimest. Nende peamine nõue oli poliitvangide vabastamine. Kas aga sellised meeleavaldused võivad aidata neid, keda võim on juba trellide taha pannud?

"Ma ei usu, et ma midagi tõsist saavutan. Kui aga inimesed, sealhulgas poliitvangid, näevad seda plakatit, see toob teile rõõmu," ütles meeleavaldusel osalenud Klementi "Aktuaalsele kaamerale".

Samuti meeleavaldusest osa võtnud Olga sõnul on sellistel meeleavaldustel on kaks eesmärki. "Esiteks anda moraalset tuge neile, kes sellesse olukorda sattusid. Ja teiseks ma arvan, et see kisa-kära võib aidata kaasa sellele, et need inimesed saaksid kiiremini vabadusse või saaksid lühemad vangistused," ütles ta.

Kui inimeste arv ületas tuhande piiri, läks rahvamass mööda bulvareid Puškini väljakule. Politsei ei sekkunud.

"See on isikliku, inimliku protesti väljendamine, et inimesed ei ole toimuvaga nõus. Selles on meeleavalduse mõte. Ja inimestel on sellele õigus," lausus Jabloko partei asutaja Grigori Javlinski.

Praeguse seisuga tundub, et Moskva linnavalitsus ei luba opositsioonil enam üldse meeleavaldusi korraldada. Vähemalt valimispäevani.

Protestijad ootasid areste, aga neid ei toimunud, ja umbes poolteist tuhat inimest jõudis rahumeelselt Puškini väljakule. Politsei moodustas ahela ümber väljaku, kuid ei pidanud kedagi kinni.

Ootamatult tuli meeleavaldusele opositsionäär Ljubov Sobol. Ajakirjanikud piirasid ta ümber ümber ja koos nendega ületas ta väljaku ja läks metroosse.

"Ma olin valmis kinnipidamiseks ja mul on rõõm, et seda ei toimunud. Arvan, et me tegime õigesti, et tulime rahumeelsele protestile ja näitasime, et me ei anna alla, et oleme ühtsed. Ja me nõuame kõigi ebaseaduslikult kinnipeetute vabastamist," ütles Sobol.