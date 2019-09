Automess – see on autogurmaanide glamuuripidu, mida ei tohi rikkuda näpujäljed ega tolm. Siin on visiooni, luksust ja mängu. Seekordse Frankfurdi messi põhiteema on siiski mõnevõrra vähem glamuursem ehk kuidas kliimat säästev elektriauto lõpuks ometi paljudele inimestele kättesaadavaks ja atraktiivseks valikuks muuta.

Volkswageni uusim elektriauto mudel sõidab üksnes elektriga ja väiksema akuga mudelid sõidavad ühe laadimisega 330 km, suurima akuga 550. Auto hind algab 30 000 eurost. Tootjate siht on elektriauto massidesse viia.

"Me suurendame elektriautode hulka lähematel aastatel viis korda – 30 mudelilt 150 mudelile, see on plahvatus," ütles Saksamaa autotööstuse liidu pressiosakonna juht Eckehart Rotter.

Saksamaa autotööstus teeb läbi raskeid muutusi. Kaubandussõda ja üldine ebakindlus on müüki vähendanud ja Saksa majandus tervikuna kahanes teises kvartalis võrreldes esimesega 0,1 protsenti.

Majandusministeerium suuremat surutist siiski silmapiiril ei näe ja ka automessi külalised hindasid olukorda pigem optimistlikult.

Riskid Euroopast

Kui languses olevast tööstusest kaugemale vaadata ja rääkida sisenõudlusel põhinevast teenustele orienteeritud majandusest, siis on seis väga hea. Ehitus näiteks töötab üsna oma võimete piiril, väga raske on Saksamaal leida meistrimeest, rääkis Commerzbanki peaökonomist Jörg Krämer.

Deutsche Banki analüüsiosakonna ökonomist Sebastian Beckeri hinnangul on üks suuremaid riskifaktoreid Euroopa majandusele ja eriti väga avatud Saksa majandusele protektsionismi tõus.

Eelmisel nädalal otsustas Euroopa Keskpank jätkata Euroopa majanduse turgutamist helde rahapoliitikaga.

"Viimasel Euroopa Keskpanga paketil ei ole märkimisväärset mõju majandustsüklile," ütles Becker.

"See ei aita majandust, see ei suurenda inflatsiooni, see aitab üksnes suurtes võlgades Lõuna-Euroopa riikide rahandusministreid, kel on enamus Euroopa Keskpanga nõukogus" märkis Krämer.