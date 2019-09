"Mul on hea meel teatada, et nimetan Robert C. O'Brieni, kes töötab praegu välisministeeriumis väga eduka presidendi eriesindajana pantvangide küsimustes, meie uueks riikliku julgeoleku nõunikuks," kirjutas Trump Twitteris. "Ma olen töötanud koos Robertiga pikka aega ja kõvasti. Ta saab uues ametis suurepäraselt hakkama!"

I am pleased to announce that I will name Robert C. O'Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!