Trump vallandas riikliku julgeoleku nõuniku

Trump ütles enda sõnul Boltonile esmaspäeva õhtul, et tema teeneid Valges Majas enam ei vajata. Presidendi sõnul esitas Bolton lahkumisavalduse teisipäeva hommikul.

Teadaande Twitteris edastanud Trumpi sõnul olid tema ja teised valitsusametnikud Boltoni paljude soovitustega tugevalt eri meelt.

Bolton sai julgeolekunõunikuks 2018. aasta aprillis pärast Herbert McMasterit, kes töötas sel ametikohal pisut üle aasta pärast seda, kui Trump vallandas kõigest paar nädalat ametis olnud esimese julgeolekunõuniku Michael Flynni.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....