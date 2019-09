"Välisilm" uuris, miks Trumpile pole tema senised julgeolekunõunikud sobinud

Donald Trumpi esimene julgeolekunõunik Michael Flynn pidi 24 päevaga ametist lahkuma oma kontaktide pärast Vene suursaadikuga. Selle kolme nädala jooksul võitles ta info kättesaamiseks Trumpi mõjutaja Steve Bannoniga ning suutis lõhkuda riikliku julgolekunõukogu kogunemise reegleid, vahendas "Välisilm".

Flynni järeltulija oli Herbert McMaster, sõjaväelane, kes tegi kõike nii nagu üks nõunik pidigi tegema - kohtus eelkäijatega, kinnitas eri agentuuride sõltumatust ning kutsus regulaarselt kokku agentuuride juhid, et hoida neid infoga kursis.

Kohtumistel osales ka president, kelle suutlikkust infosse süveneda hakkasid paljud taipama, kuid range korra vaimus kogu elu kasvanud ja töötanud McMaster sellest ei hoolinud. See maksis talle aasta hiljem ka ametikoha.

Uus nõunik John Bolton oli nendest erinevam - talle meeldib töötada pigem üksi kui käia koosolekutel selgitamas ja arutamas. Otsekohene ja järsk suhtlusstiil ei hoidnud teda ametis kauem kui aasta.

President Trump kommenteeris järjekordset vallandamist kinnitusega, et ta on eksivatele alluvatele heatahtlik ülemus.

"John oli keegi, kellega sain täitsa hästi läbi. Ta tegi mõne suure vea, kui rääkis Liibüa mudelist Kim Jong-uni suhtes. See ei olnud hea avaldus. Vaadake, mis juhtus Gaddafiga. Seepärast ei olnud see hea avaldus ja see andis tagasilöögi. Ta tahtis asju ära teha, mitte küll nii vägevalt kui mina, sest ta on ju tuntud kui kõva mees. Ta oli ju nii vägev, et viis meid Iraaki. See oli karm. Aga temaga oli mul väga hea läbisaamine, kuid tema ei saanud läbi inimestega administratsioonis, keda ma pean tähtsaks," põhjendas Trump.

Praeguseks on osavamad juba taibanud ära, kuidas Trumpi kõrval püsida. Hea näide on Donald Trumpi ajal välisministriks tõusnud Mike Pompeo, kes oli John Boltoni vallandamise teate järel väga heas tujus.

"Mind ei üllatata kunagi. Ja ma mõtlen seda ka selle teema puhul. Ka rahandusminister Mnuchin ütleks sama. Teeme presidendiga tihedat koostööd. Usun, et Steven nõustub, et meil on päris hea arusaamine, kuidas tema enamjaolt asju mõistab. Seega meie eesmärk ei ole rääkida siseringi toimimisest ja palee intriigidest, millest te nii huvitatud olete, vaid hoopis asjadest, mis mõjutavad USA välispoliitikat," kommenteeris Pompeo.

John Boltonile sai saatuslikuks armastus kasutada iga probleemi lahenduseks jõudu - olgu selleks Põhja-Korea või Iraan, kus tuli tema arvates režiim rakettide abiga väja vahetada. Või Venezuela, kuhu Bolton tahtis läbi Colombia saata 5000 sõdurit Nicolas Madurot kukutama.

Trumpi valimislubadus oli lõpetada sõjad ning sellised sõnumid julgeolekunõunikult tema eesmärki ei täida.

Boltoni lahkumisega ei kadunud kuhugi mure, et aasta enne presidendivalimisi on Trumpil vähe aega, et ette näidata üks võit välis- ja julgeolekupoliitikas. Seda enam, et Hiinaga kaubandussõja pidamine ja muu maailma majandus võib iga hetk paisata ka USA majanduse langusse. Viimane võib suurendada võimalust kaotada valimised ja presidendi ametikoht.