Munalaiu sadamas katsetati uut hõljukit

Venemaal Nižni Novgorodis valminud hõljuk vahetas välja kümme aastat saarerahvast teeninud sõiduki. Uus sõiduriist jõudis kohale paari päeva eest, tehase esindajad panid selle kokku ja tehtud on ka esimesed reisid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hõljuk läks maksma üle 125 000 euro, Pärnu linn tasus sellest ligi 20 000, ülejäänu saadi väikesaarte programmist.

Pärnu abilinnapea Siim Suursild ütles, et hõljukisse mahub koos juhiga kaheksa inimest ja kui arvestada, et saarel elab alaliselt umbes 30 inimest, siis mõne reisiga on hõljuk võimeline kogu saare rahva ära transportima.

"Reiside arv sõltub sõitjate soovist ja eelkõige muidugi sellest, et hõljuk on kasutusel siis, kui on rüsijää ja paadiga ei ole võimalik sõita. Aga põhiline liiklus on ikka saare vahel paadiga," lisas Suursild.