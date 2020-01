Eesti väikesaari külastab aasta-aastalt aina rohkem turiste ja järjest sagedamini kasutatakse ka parvlaevu, et saartele minna oma sõidukiga. Külastatavuse kasvu poolest on esikohal Kihnu ja Vormsi, kasvanud on huvi Ruhnu vastu.

Kihnu Veeteede juhi Andres Laasma sõnul oli möödunud aasta firmale edukas - nii reisijate kui ka sõidukite veol purunes nii mõnigi rekord. Külastatavuse rekordi tegid nii Kihnu kui ka Vormsi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kokku teenindati mandri ja väikesaarte vahel mullu üle 200 000 reisija.

"Kõige suurem reisijateveo kasv oli Kihnu saarega seonduvatel laevaliinidel, kus me teenindasime umbes 78 000 inimest. Teisena tuleks kindlasti märkida Vormsi liini, kus reisijate arvu kasv oli ligi kolm protsenti. Sõidukite osas oli kasv veelgi suurem - vastavalt kuus ja seitse protsenti. Nii et näha on, et jätkuvalt on Eesti inimeste huvi saarte külastamise vastu väga kõrge," rääkis Laasma.

"Eks muidugi nii Kihnu kui ka Vormsi saare kogukonnad on teinud väga tublit tööd kogu oma keskkonna promomisel, et rahvas sinna oma kvaliteetaega veetma tahab tulla. Ja põhiline kasv on tulnud turistide liikumisest saarele," lisas ta.

Pileti hind parvlaevadel vedajast ei sõltu, selle kehtestab riik. Varem tegi seda maavalitsus, aga Laasma jutu järgi ei teagi ta praegu, kes seda uutel hangetel teeb.

Laasma sõnul on sõidukite arvu kasvu taga suuremad ja võimekamad laevad ja sadamad. "Mida suuremad ja võimekamad on laevad ja sadamad, seda mugavam on ju minna saarele oma autoga ja seda kasutatakse kindlasti ära," rääkis ta.

Kihnu Veeteed opereerib Sviby-Rohuküla, Sõru-Triigi, Kihnu-Pärnu, Kihnu-Munalaid, Manilaid-Munalaid, Ringsu-Munalaid, Ringsu-Pärnu, Ringsu-Roomassaare, Laaksaare-Piirisaar ja Tallinn-Aegna liinil.

Sel aastal kuulutatakse uued hanked nii Kihnu, Vormsi kui ka Sõru-Triigi liinil.